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Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper, maar gaat toch op de schop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop

De populairste Skoda van Nederland? Dat is opvallend genoeg niet de Elroq, de verkooptopper van 2025. Nee, de Skoda Kodiaq is dit jaar de Tsjechische verkoopknaller. Toch vind Skoda het tijd om de grote SUV aan te pakken.

Vorig jaar was de Skoda Elroq nog de grote verkoopknaller van Skoda in ons land, maar na de eerste helft van 2026 staat de Kodiaq verrassend aan kop in Nederland. Er gingen 2.755 Kodiaqs naar een nieuwe eigenaar, tegen 2.599 Elroqs. In juni pakt de Elroq nog wel de maandzege met 544 stuks tegen 523, maar over het hele halfjaar is de Kodiaq de baas. Toch schroomt Skoda er niet voor om de Kodiaq bij te punten. 

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Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
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Nieuwe koplampen achterlichten

Onze spionagefotograaf spotte de SUV namelijk in de Alpen, nog rijkelijk beplakt met verhullende camouflagefolie. Onder het plakwerk schuilen nieuwe koplampen die uit twee losse delen bestaan, met bovenaan een smalle lichtstreep die als dagrijverlichting functioneert en daaronder de daadwerkelijke koplamp. De grille krijgt een ander patroon en de voorbumper een brede luchtinlaat, in het midden onderbroken door de radarsensor en geflankeerd door twee scherpe vinnen. Achter komen nieuwe achterlichten en een nieuwe bumper.

Vertrouwd scherm binnenin

Wie op de foto's inzoomt, ziet dat het vrijstaande infotainmentscherm in het midden blijft, naast het bekende digitale instrumentarium. Die schermen kunnen nieuw zijn of op zijn minst nieuwe software krijgen. Ook een nieuw stuur en een aangepaste middenconsole behoren tot de mogelijkheden.

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Plug-in en mild hybride

In Nederland levert Skoda de Kodiaq met twee aandrijflijnen, allebei op basis van een 1.5 TSI-benzinemotor. De sterkste is de plug-in hybride met 204 pk, die volgens de fabrieksopgave tot 123 kilometer volledig elektrisch aflegt. De huidige vanafprijs is 44.990 euro. Daarnaast is er een mild hybride met 150 pk. Na de facelift blijven die aandrijflijnen naar verwachting gewoon leverbaar, al kan Skoda afzonderlijke uitvoeringen technisch bijwerken. Op andere markten biedt Skoda bovendien nog reguliere benzinemotoren, diesels en de sportieve RS aan, en ook die keren vermoedelijk terug.

Onthulling dit jaar

De geruchten wijzen erop dat de gefacelifte Kodiaq zich nog voor het einde van het jaar zonder camouflage laat zien. De eerste exemplaren rollen naar verwachting in het voorjaar van 2027 de showrooms binnen.

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Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Deze Skoda troeft de Elroq af als verkooptopper in Nederland, maar gaat toch op de schop
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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