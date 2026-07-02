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Skoda wil spotgoedkope crossover van 7000 euro naar Europa halen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

De betaalbare stadsauto is uit Europa zo goed als verdwenen, maar Skoda denkt na over een opvallende oplossing. Het merk overweegt de Kylaq, een kleine crossover die in India omgerekend zo'n 7000 euro kost, naar Europa te halen.

Modellen als de Volkswagen Up, Peugeot 108 en Skoda's eigen Citigo zijn de afgelopen jaren geschrapt, zonder opvolger. Daardoor moeten consumenten met een klein budget noodgedwongen uitwijken naar grotere en duurdere modellen zoals de Skoda Fabia.

Skoda Kylaq uit India

De Kylaq is een compacte crossover op benzine die Skoda nu al in India verkoopt. Het model is kleiner dan de Fabia en staat op een aangepaste versie van het MQB A0-platform voor kleine auto's. Juist omdat de auto al bestaat en in India voor een lage prijs in de showroom staat, is hij interessant voor Europa. Volgens Skoda-topman Klaus Zellmer zoekt het merk naar manieren om goedkoper te produceren, en hij noemt de Kylaq daarbij nadrukkelijk als kanshebber om de overstap naar Europa te maken.

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Prijs in Europa

De grote vraag is natuurlijk wat zo'n auto in Europa moet kosten. In India staat de Kylaq voor omgerekend 7000 euro in de prijslijst, maar dat bedrag wordt niet 1-op-1 overgenomen. Skoda moet de auto namelijk upgraden naar de Europese normen en Zellmer geeft toe dat daarover nog veel onzeker is. 

Tegelijkertijd ziet hij wel mogelijkheden, want Skoda heeft ruimte in de markt. Met andere woorden: Skoda kan de Kylaq heel veel duurder maken en hem nog steeds goedkoper aanbieden dan de huidige Fabia die in Nederland 24.990 euro kost. Onder dat instapmodel is dus plek voor iets goedkopers.

Geen goedkope elektrische stadauto

Een goedkope elektrische Skoda zit er voorlopig niet in. De Skoda Epiq is het nieuwe elektrische instapmodel van het merk, maar met een prijskaartje van 26.990 euro kun je hem moeilijk 'goedkoop' noemen. Een elektrische stadsauto die wel goedkoop is, komt volgens Zellmer dit decennium niet meer.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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