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Nieuwe Volkswagen ID. Cross: ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan T-Cross

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Na al het slechte nieuws over verdwijnende banen én modellen komt Volkswagen ook met goed nieuws. Het merk trekt het doek van de ID. Cross die eind 2026 in de showroom staat. Nog meer goed nieuws: Volkswagen bedeelt de ID. Cross rijkelijk met fysieke knoppen.

Volkswagen ID. Cross: elektrische T-Cross met premium uitstraling en heel veel ruimte

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Volkswagen onthult de nieuwe ID. Cross. De compacte elektrische SUV wordt in het najaar van 2026 op de Europese markt verwacht en moet met een vanafprijs van circa 28.000 euro een breed publiek aanspreken. 

De nieuwkomer positioneert zich als elektrisch alternatief voor de Volkswagen T-Cross, maar biedt volgens Volkswagen meer ruimte, de modernste techniek, en luxe die normaal gesproken is voorbehouden aan auto's uit een hoger segment.

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Ruimer dan de T-Cross

De ID. Cross is 4,15 meter lang en staat op het vernieuwde MEB+-platform. Dankzij de elektrische architectuur is de wielbasis groter dan die van de T-Cross, waardoor het interieur merkbaar ruimer is. De bagageruimte groeit naar 475 liter, aangevuld met een 22 liter grote frunk voor bijvoorbeeld laadkabels.

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Tot 436 kilometer actieradius

Volkswagen levert de ID. Cross met twee accupakketten. De basisversie krijgt een netto capaciteit van 37 kWh en een elektromotor van 116 of 135 pk. Wie meer vermogen en bereik wil, kan kiezen voor een versie met een 52 kWh-accu en een elektromotor van 211 pk.

Met die grotere batterij bedraagt de verwachte WLTP-actieradius maximaal 436 kilometer. Snelladen kan met 105 kW, waarmee het accupakket volgens Volkswagen in ongeveer 24 minuten van 10 naar 80 procent is op te laden.

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Premiumgevoel in een compacte SUV

Opvallend is hoeveel luxe Volkswagen naar de compacte klasse brengt. Zo wordt de ID. Cross optioneel leverbaar met elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie, een Harman Kardon-audiosysteem met tien luidsprekers en een groot panoramadak. Zelfs een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel behoort tot de mogelijkheden.

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Het interieur is bovendien volledig nieuw ontworpen. Achter het stuur bevindt zich een digitaal instrumentarium van 10,25 inch, terwijl een centraal infotainmentscherm van 12,9 inch de meeste functies bedient. Volkswagen keert daarnaast terug naar fysieke knoppen voor onder meer de klimaatregeling, een keuze waar veel klanten om hadden gevraagd.

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

Nieuw design en slimme assistentiesystemen

De ID. Cross introduceert de nieuwe 'Pure Positive'-designtaal van Volkswagen. Kenmerkend zijn de strakke lijnen, doorlopende lichtsignatuur aan de voor- en achterzijde en de opvallende C-stijl, die verwijst naar klassieke Volkswagens als de eerste Golf en de iconische Transporter

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

One Pedal Driving en een Vehicle-to-Load

Ook op technisch gebied zet Volkswagen een stap vooruit. De optionele Connected Travel Assist kan voor het eerst in deze prijsklasse verkeerslichten herkennen en de auto automatisch afremmen voor een rood licht, mits de omstandigheden dat toelaten. Daarnaast beschikt de ID. Cross over One Pedal Driving en een Vehicle-to-Load-functie, waarmee je elektrische apparaten of een e-bike vanuit de auto kunt opladen.

Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross

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Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Nieuwe Volkswagen ID. Cross ruimer, moderner, zuiniger én goedkoper dan de T-Cross
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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