Verheug jij je al een tijdje op de nieuwe elektrische Volkswagen Golf? Dat moet je nog lang geduld hebben, want de introductie is flink uitgesteld. Dit is waarom.

De Volkswagen-fabriek in Wolfsburg moet ingrijpend worden omgebouwd voor de productie van elektrische auto's. Dat blijkt een stuk duurder dan verwacht. En volgens het Amerikaanse nieuwsagentschap Bloomberg is er simpelweg niet genoeg geld om de modernisering nu al door te zetten.

Om die reden wordt de investering doorgeschoven, waardoor de elektrische Volkswagen Golf zo’n negen maanden later komt dan gepland. Eerder was de auto gepland voor 2029, maar de kans is groot dat we nog tot 2030 op de elektrische Golf moeten wachten. En dat is jammer, want de nieuwe elektrische Golf moet de fans weer dat gezellige oude Volkswagen-gevoel geven dat bij de Volkswagen ID.3 zo node ontbreekt.

Ook elektrische T-Roc schuift op

Niet alleen de introductie van de Golf 9 schuift op. Ook de volledig elektrische Volkswagen T-Roc staat op de planning voor Wolfsburg. Die zou kort na de Golf van de band moeten rollen, maar loopt nu eveneens vertraging op.

Productie Golf 8 blijft langer in Wolfsburg

Door het uitstel kan Volkswagen de huidige Golf 8 niet zoals gepland in 2027 naar de fabriek in Puebla (Mexico) verplaatsen. De Golf hatchback en de Variant lopen daardoor waarschijnlijk langer in Wolfsburg van de band dan de bedoeling was.

Nieuwe Golf, nieuwe basis: SSP-platform

De negende generatie van de Volkswagen Golf wordt een van de eerste modellen op het nieuwe Scalable Systems Platform (SSP). Dat platform is ontworpen voor elektrische auto’s, maar het is ook geschikt voor de inzet van een verbrandingsmotor als range extender om een groter bereik mogelijk te maken.

Het nieuwe platform wordt de ruggengraat van Volkswagens EV-aanbod en komt in tal van modellen terug. Voor de Golf werkt Volkswagen samen met Rivian. Met de hulp van die Amerikaanse EV-specialist moet de voormalige bestseller worden omgetoverd tot een software-defined vehicle. Dat wil zeggen dat de werking en functies, zoals rijden, infotainment en veiligheid, primair worden aangestuurd en beheerd door software in plaats van door vaste hardware.

Geen directe vervanger van de huidige Golf

De nieuwe elektrische Golf komt niet in plaats van de huidige Golf 8. Volkswagen verwacht dat de huidige generatie nog tot 2035 kan worden verkocht – het jaar waarin in de EU een verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s moet ingaan. Die regelgeving is echter nog niet definitief en wordt later dit jaar opnieuw bekeken. Mogelijk blijven plug-in hybrides of EV’s met range-extender langer toegestaan.

EV’s in opmars, Golf verliest terrein

Ondertussen groeit het aandeel elektrische auto’s in Europa. Tot en met juli waren EV’s goed voor 17,4 procent van de nieuwverkopen, tegenover 13,8 procent in dezelfde periode vorig jaar. In onder meer Nederland, België, Denemarken Noorwegen, Groot-Brittannië en Zweden is dat marktaandeel veel hoger.

En ook in Duitsland zit de EV weer in de lift. Met goedkopere modellen zoals de ID.2 Polo en ID.1 wil Volkswagen nog meer klanten over de streep trekken. Maar ook die lopen vertraging op. Lees het artikel hieronder.

De verkoopcijfers van de Volkswagen Golf zelf zijn de laatste jaren juist flink teruggelopen. Volgens interne documenten daalde de productie van meer dan een miljoen exemplaren in 2015 naar ruim 300.000 vorig jaar. Dit jaar kan dat aantal verder zakken naar 250.000. De concurrentie van EV's is niet de enige oorzaak. De Volkswagen T-Roc – feitelijk een Golf in crossover-gedaante – snoept gretig klanten weg bij de Golf en ook de grotere Volkswagen Tiguan is een belangrijke interne concurrent.