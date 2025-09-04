Het duurt nog een eeuwigheid voordat de Volkswagen ID. Polo bij de dealer staat

Nieuws

De productieversie van de Volkswagen ID.2 gaat ID. Polo heten. Dat is bekend. Maar wist je ook dat de echte onthulling waarschijnlijk pas in mei 2026 plaatsvindt en hij dan nog niet bij de dealer staat? Daarmee loopt de introductie van deze belangrijke Volkswagen dikke vertraging op.

Toen de Volkswagen ID.2All in maart 2023 werd onthuld, was Volkswagen nog optimistisch. In 2025 zou-ie klaar zijn. Dat schreef Volkswagen zelfs in het persbericht: “Met de ID. 2all concept geeft Volkswagen een realistisch voorproefje van een nieuwe elektrisch aangedreven compacte auto die in 2025 op de markt komt.” De prijs werd ook maar meteen bekendgemaakt: 25.000 euro.

Maar Volkswagen haalde zijn deadline niet. Begin 2025 schreven we al dat je nog minstens tot 2026 moet wachten.

Volkswagen ID. Polo: onthulling in mei 2026

Nu eindelijk de definitieve naam ID. Polo is onthuld (en dus niet ID.2), verwacht je dat de boel in een stroomversnelling komt. Maar de definitieve auto wordt volgens onze collega's van Auto Zeitung pas in mei 2026 onthuld. Dat duurt dus nog ruim acht maanden.

Voordat de ID. Polo ook echt bij de dealer staat, ben je weer een paar maanden verder. Het kan zomaar gebeuren dat pas over een jaar de eerste elektrische Polo's in het wild rondrijden. Hoe hij er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Voorlopig moeten we het doen met de foto's van een gecamoufleerde ID. Polo en ID. Polo GTI (de rode auto op de foto's).

Prijs van de Volkswagen ID. Polo

En dan komen we bij het tweede gevoelige punt. Volkswagen zei in maart 2023 dat de ID.2 maar 25.000 euro zou kosten. Maar nu we 2,5 jaar verder zijn en de auto nadrukkelijk wordt gepositioneerd als elektrische Polo, vragen we ons af of de prijs echt zo laag blijft.

Ten eerste zijn er onzekere factoren zoals inflatie en grondstofprijzen. Batterijcellen zijn de duurste componenten van een EV, en de hoewel prijzen over een lange periode dalen, blijven ze schommelen.

De vraag is bovendien of Volkswagen een elektrische Polo goedkoper gaat maken dan de benzineversie. Het kan ook zijn dat de prijs voor beide versies gelijk wordt getrokken. Een Polo 1.0 TSI op benzine kost in Nederland minstens 27.990 euro en in België 25.955 euro.

Wanneer komt de Volkswagen ID.1?

Als het nog zolang duurt voordat de ID. Polo komt, is het onduidelijk of Volkswagen wél de deadline haalt van de kleine ID.1. Ook hierover was Volkswagen optimistisch in maart 2023: het merk ging toen uit van een introductie in 2026. Dat is al uitgesteld naar 2027. Vanaf het begin noemt Volkswagen een prijs van 20.000 euro.

We verwachten dat de productieversie van dit kleine elektrische model niet ID.1, maar ID. Up gaat heten.