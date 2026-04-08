Volkswagen bouwt na 50 jaar eindelijk de allerbeste Golf GTI ooit

De Volkswagen Golf GTI bestaat 50 jaar en om dat te vieren lanceert het merk de Clubsport Edition 50. En of je naar de supermarkt rijdt of over het circuit boendert, dit feestnummer voelt zich overal evenveel thuis.

Je hebt van die flauwe ansichtkaarten waarop staat dat het leven pas begint bij 50, maar iedereen die die mijlpaal bereikt, weet dat dat onzin is. Je fysiek gaat kraken en piepen, je wordt minder scherp en je verdiept je voor het eerst in je leven serieus in je pensioen. De Volkswagen Golf GTI doet precies het tegenovergestelde en verschijnt met het uitblazen van vijftig kaarsjes als heftigste variant ooit: de Clubsport 50 Edition. Van een midlifecrisis is nauwelijks sprake, laat staan van een pensioenplan.

Ja, in het knalrood en met optionele Akrapovich-uitlaat (die je moet hebben, daarover later meer) ademt de 50 Edition wel enige midlife vibes. Maar bestel je de Golf in fraai donkergroen metallic, specificeer je aluminiumkleurige ‘Warmenau’-velgen in plaats van ramkraakzwart en houd je de uitlaat in standje koest, dan staat er een zéér gedistingeerde en volwassen Golf GTI.



Record Nürburgring



Eentje die bovendien het record voor snelste voorwielaangedreven auto op de Nordschleife pakte, met 7:46,13, al belooft dat niet altijd veel goeds. Want de meeste circuittijgers zijn op de openbare weg ronduit vermoeiend, door hun na een paar kilometer stomvervelende uitlaatgeluid of hun organen-herschikkende demping en vering.

Maar tijdens de eerste kilometers in de 50 Edition valt direct op hoe dociel de auto is bij normaal gebruik. We rijden door een bedrempelde buitenwijk van Barcelona, pakken een stukje snelweg en ervaren zelfs hoe GTI zich in de file houdt. Met de automatische cruisecontrol lijkt dit wel een normale Golf. Alleen is de GTI 50 Edition geen normale Golf, het is niet eens een normale Golf GTI. En al helemaal niet als deze is uitgerust met het optionele performance pack.

Performance pack is essentiële optie

Als basis van het jubileummodel dient de GTI Clubsport, een iets meer hardcore GTI die in Nederland niet in de prijslijst staat. De bekende EA888 2,0-liter turbomotor is aangepast en levert nu 325 pk, 60 meer dan de GTI en 25 meer dan de Clubsport. Het levert een topsnelheid van 270 km/h op en een acceleratie naar 100 km/h in 5,3 seconden. De 50 Edition moet in de Golf-hiërarchie alleen de R (333 pk) boven zich dulden, maar dat is met zijn vierwielaandrijving een heel andere auto.

De 50 Edition die we op de openbare weg en het circuit rijden is bovendien uitgerust met het eerdergenoemde performance pack. Dit optionele pakket behelst, naast lichtere wielen en uitlaat, ook een aangepast onderstel waardoor de 50 Edition 5 mm lager staat. “Die optie moet je altijd aanvinken,” vertrouwt Benjamin ‘Benny’ Leuchter, coureur en testrijder van Volkswagen ons toe. “4000 euro is belachelijk weinig geld voor wat je krijgt, die gesmede velgen en titanium Akrapovich-uitlaat zijn het al waard. En de auto is echt niet spijkerhard op momenten dat je dat niet wil, je kunt via het scherm de demping op maximaal zacht instellen.” Dat hij zo enthousiast is over het pack is begrijpelijk – Leuchter is voor een groot deel verantwoordelijk voor de aanpassingen die zijn inbegrepen.



Geweldig stuurgevoel

Tussen de voorwielen van de 50 Edition zit een sperdifferentieel dat ervoor zorgt dat de voorkant lekker bijt. Hierdoor heb je, op de krapste bochten na, het gevoel dat je met een achterwielaandrijver op pad bent. Het circuit van Castelloli kent één hele krappe knik en bij te vroeg op je gas staan toont de GTI zich een voorwielaandrijver, maar laat je het gas bij onderstuur abrupt los, dan zwaait de achterkant heel beheersbaar mee.

Die rondjes op het circuit zijn leuk om te ontdekken waar de grenzen van auto en bestuurder liggen, maar relevanter zijn de kilometers die we rijden we over de vele haarspeldbochten van de berg Montserrat. In de winter is deze toeristische trekpleister uitgestorven, waardoor we ongestoord bocht na bocht kunnen aanvallen, eindeloos insturend en uit-accelererend. Het stuurgevoel maakt de 50 Edition met performance pack een van de betere voorwielaandrijvers van dit moment. Tevens valt tijdens stevig doorrijden op hoe goed de stoelen bestuurder en passagier op hun plek houden zonder aan comfort in te boeten.

Het oog wil ook wat

De ontwerpers hebben echt hun best gedaan om de Edition 50 visueel te onderscheiden van de reguliere GTI of de Clubsport waarvan deze is afgeleid. Naast wat obligatie badges rondom, valt vooral de speciaal ontwikkelde dakspoiler op. Het stuur, dat precies de goede juiste en dikte heeft, is uniek voor het model. Andere leuke details zijn de racy rode gordels en de stoelbekleding met daarin de lakkleuren verwerkt waarin de speciale editie leverbaar is.

Geen koopje

Er is één maar: de prijs. 81.990 is serieus veel geld voor een Golf. Dat hoge bedrag heeft alles te maken met het feit dat de Golf GTI uitsluitend door benzine wordt aangedreven, dus zonder hulp van CO2-drukkende elektromotoren. De bpm bedraagt 25.000 euro, dat maakt het perfomance pack van 3890 euro feitelijk een koopje. Daar komt nog wel 1800 euro bij voor de semi-slick banden waar je niet aan ontkomt.

Aan de andere kant zijn min of meer vergelijkbare auto’s als de Honda Civic Type R en Toyota GR Yaris nog duurder. Die hebben wel als voordeel dat ze ouderwets handgeschakeld zijn. Dat hadden we in de 50 Edition ook graag beleefd, al is het maar vanwege het nostalgische gevoel in de hand van die coole golfbal op de versnellingspook.

In Duitsland kiest 70 procent van de klanten voor het performance pack, hoeveel Nederlanders de optie aanvinken bij het bestellen van de 50 Edition is niet bekend. Mocht je in de markt zijn, wacht dan niet te lang met je aankoop. Want hoewel de 50 Edition geen limited edition is, stopt de productie eind 2026. Je bent immers maar één jaar 50. O ja, de Golf GTI gaat voorlopig niet met pensioen, want volgens onze collega’s van Auto Zeitung dient de 50 Edition als blauwdruk voor de Golf GTI facelift in 2028.

Kort door de bocht

De Golf GTI 50 Edition is door liefhebbers ontwikkeld en dat merk je aan alles. Dat gaat van details van de streepjes en ruitjes op de stoelbekleding waarin alle lakkleuren terugkomen tot aanpassingen van het onderstel met performance pack door een Nürburgring-recordhouder. Zelfs de allerhoogste baas van de chassisafdeling bemoeide zich persoonlijk met dit voor VW-begrippen betrekkelijk kleine project om hier de snelste en beste Golf GTI ooit van te maken. En daarin is Volkswagen - na 50 jaar fijnslijpen - geslaagd.

+

De leukste, heftigste en snelste Golf GTI ooit

Prima voor dagelijks gebruik

-

Stevige prijs

Geen handbak





Volkswagen Golf GTI Clubsport 50 Edition

4-cil. Turbobenzine 325 pk, 420 Nm

0-100 km/h in 5,3 s.

270 km/h

7,6l/100 km

173 g CO2/km (1 : 13,2)

4292 / 1789 / 1521 mm,

381 l, 1370 kg

NL 81.990 euro

BE 58.555 euro

