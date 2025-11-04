Seat verrast vriend en vijand met nieuw model

Nieuws

Het leek zo klaar als een klontje dat Seat zou uitdoven als automerk. Maar nu lijkt het erop dat de Seat Leon met een uitgebreide facelift en hybride-techniek nog tot 2035 door kan.

Al jaren wachten we op echt productnieuws van Seat. Het laatste nieuwe model was de Leon, die uit 2020 stamt. Het enige recente nieuws was de facelift die de Ibiza en Arona onlangs kregen.

De geruchtenmolen draaide overuren. Zou Volkswagen de stekker uit Seat trekken? Dat ook weer niet; de bedrijfsleiding kondigde eerder aan dat Seat zich gaat richten op 'mobiliteitsvormen'. Het bedrijf zou dus niet verdwijnen, maar wel stoppen met het bouwen van nieuwe auto’s.

Seat Leon facelift 2028

Een gloednieuw model staat nog steeds niet op de planning, maar volgens AutoExpress krijgt de Leon in 2028 nog wel een facelift. Die gaat gepaard met een nieuwe hybride-aandrijflijn. Het gaat om een 1,5-liter viercilinder benzinemotor, met een elektromotor die is geïntegreerd in een zeventraps DSG-automaat. Er komen twee vermogensvarianten: 134 of 167 pk. Een full hybrid dus, waarmee de Volkswagen-groep zowaar het Toyota-evangelie omarmt. De nieuwe hybridetechniek debuteert overigens in de nieuwe Volkswagen T-Roc waarin wij binnenkort gaan rijden.

Daarmee houdt het niet op, want in 2029 komt er nóg een grote update aan volgens de Engelse website. Die geldt voor zowel de vijfdeurs hatchback als de Sportstourer (stationwagon).

Net als de Volkswagen Golf

Het lijkt erop dat de Seat Leon hetzelfde pad volgt als de Volkswagen Golf, waarmee hij zijn onderstel en veel motorvarianten deelt. Volkswagen verwacht dat de huidige Golf-generatie nog tot 2035 kan worden verkocht; het jaar waarin het EU-verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s moet ingaan. Ook de Leon zou met wat tussentijdse opknapbeurten nog tien jaar kunnen doorgaan.

Nog meer nieuwe Seats?

Verdere details over de Leon zijn schaars, maar verwacht wordt dat Seats huidige designtaal wordt doorontwikkeld, met een nog scherpere, hoekiger uitstraling en een grondig vernieuwd interieur.

AutoExpress meldt verder dat de Ateca geen opvolger krijgt. Voor een middelgrote SUV kun je terecht bij Cupra, dat onlangs de Terramar introduceerde. Het vertrouwen in Cupra is groot; als eerste merk van de Volkswagen-groep komt het met een betaalbare EV onder de 25.000 euro. In 2026 staat deze Cupra Raval in de showroom.