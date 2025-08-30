Op pad met een van de goedkoopste buscampers van Nederland: Citroën Holidays

Tests

Campers zijn hot, en ook wij dromen weleens van een flitsend huis op wielen. Maar zo’n groot wit flatgebouw vinden we dan weer niks. Een relatief betaalbare, compacte buscamper als de Citroën Holidays lijkt ons veel leuker.

Toen wij er veertig jaar geleden voor het eerst met onze tent op uit trokken, was een kampeerterrein nog een bonte ­verzameling van groene, oranje en blauwe tenten. Hier en hier en daar stond natuurlijk ook wel een caravannetje, maar campers waren schaars, al zag je wel af en toe een Volkswagen California of Westfalia.

Hoe anders is dat tegenwoordig. In het moderne campinglandschap ­vormen tenten een schamele minderheid, ingeklemd door enorme caravans en giga campers, voorzien van schotelantennes, aircosystemen en ‘garages’ voor – doorgaans elektrische – fietsen.

'Airconditioned bunkers'

Wanneer we ’s avonds op de camping arriveren, zit het campervolkje meestal in zijn hermetisch afgesloten, airconditioned witte bunkers. Beschermd tegen muggen en andere natuurverschijn­selen, gebiologeerd door het koudblauwe schijnsel van het tv-scherm.

Overdag zie je camperaars soms buiten, zittend op hun dik ‘bekussende’ kampeer­fauteuils, onder een elektrisch bediende luifel. Wanneer wij dan per auto arriveren en onze Brabantse Baco-tent uitladen, zie je ze denken: tsss, zestigplussers met een tent, wat mankéért die mensen?!

Citroën Holidays als ideale eerste camper?

En inderdaad, als wij op de camping worden overvallen door een hardnekkig lagedrukgebied, vragen we onszelf dat ook af. Na twee dagen is alles klam, maar helaas is het geen optie om een katoenen tent nat in te pakken. En dus zit er niets anders op dan vanachter de beslagen plastic ramen beter weer af te wachten.

Terwijl we jaloers toe­kijken hoe caravan- en campereigenaren in no-time hun boeltje pakken om zonniger streken op te zoeken. Maar ik moet er niet aan denken om duizenden kilometers met 80 of 90 km/h over de snelweg te sukkelen met een caravan aan de haak ...

Een camper dan? Misschien een kleintje, want de streken die wij meestal bezoeken, worden gekenmerkt door bochtige berg­wegen en dorpjes waar zelfs een smurf claustrofobie krijgt. En dus kwam de testmogelijkheid om de Citroën Holidays te testen als geroepen.

Citroën Jumpy als basis

De Citroën Holidays is gebaseerd op de compacte bestelbus Jumpy en tot camper omgebouwd door het Sloveense Bravia Mobil. De prijslijst biedt keus uit twee aandrijflijnen.

De basisversie kost in Nederland 64.000 euro en heeft een 145 pk sterke 2,0-liter HDi-turbodiesel, gekoppeld aan een ma­­nuele zesbak. Daarmee is de Citroën Holidays scherp geprijsd. Sterker nog, het is één van de goedkoopste buscampers van de markt.

Een nieuwe Volkswagen California - op basis van de Volkswagen Multivan - kost minimaal 77.750 euro. Maar eerlijk is eerlijk: dan heb je wel een superzuinige plug-in hybride op benzine mét vierwielaandrijving en een automaat.

Hoeveel kost de Holidays met automaat?

De Citroën Holidays is er ook met een automatische versnellingsbak. Die is altijd gekoppeld aan een dieselmotor met 177 in plaats van 145 pk en dat brengt de prijs op 68.000 euro. Maar goed, dan is-ie alsnog een stuk goedkoper dan een California.

Elke Holidays is 1,99 meter hoog en past daardoor in vrijwel alle parkeer­garages. Bovendien valt-ie op de Franse tolwegen in het normale personenautotarief. En doordat de lengte net onder de vijf meter blijft, betaal je niet de hoofdprijs voor een plek op de veerboot.

Gemak van het Max-pakket

Bescheiden tentkampeerders als wij zijn, nemen we voor deze test genoegen met de handgeschakelde Holidays, al is-ie wel voorzien van het Max-pakket à 9705 euro. Dat klinkt fors, maar het levert wel veel gemak op. Het omvat onder meer een zonnepaneel, dat ervoor zorgt dat je iets langer off-grid kan kamperen.

Maar ook een achteruitrijcamera, een navigatiesysteem, 17-inch lichtmetalen wielen, een hill-holder, een buitendouche, extra donker getinte ramen achter, rails voor een inschuifluifel en extra bijverwarming zitten in het Max-pakket.

Vierpersoons camper ...

Op papier is de Citroën Holidays een vierpersoons camper. Het bed in het hefdak is 1,95 bij 1,20 meter en het achterzitje kun je ombouwen tot een slaapplaats van 1,90 bij 1,15 meter. Wij zijn gelukkig maar met z’n tweetjes en het plan is om ons nachtkamp onder het hefdak op te slaan. Maar voordat het zover is, moeten we een paar tassen inpakken en onze kampeerinventaris opbergen.

Gebrek aan bergruimte

Daarbij stuiten we meteen op hét manco van veel buscampers. Op het eerste gezicht heeft het interieur voldoende bergruimte, maar de kastruimte in het keukenblok wordt grotendeels in beslag genomen door de schoon- en vuilwatertank, de gasfles en de koelkast.

In de kast links achterin staat weer een jerrycan voor de buitendouche. Leuk voor wildkampeerders, maar wij hebben er geen behoefte aan.

Samenvattend: je borden en bestek kun je in het keukenblok kwijt, net als een deel van het proviand, maar kleding, extra schoeisel, buitenmeubilair en een eventuele inschuifluifel moet je achter de verschuifbare bank of in de leefruimte zien te stallen.

Onderweg geldt hetzelfde voor de kussens en slaapzakken, want als je je slaapzak en kussens op bed laat liggen, laat het hefdak zich niet op de voorgeschreven manier laat vergrendelen.

Fijne motor

Gelukkig heeft de Citroën Holidays ook genoeg positieve eigenschappen. De kasten en het meubilair zijn mooi afgewerkt en doen degelijk aan. En ook als vervoermiddel is dit een fijne bus, die zich heel gemakkelijk laat rijden.

De besturing en het koppelingspedaal gaan bijzonder licht en samen met de achteruitrijcamera zorgen ze ervoor dat ook het manoeuvreren op de vierkante meter een fluitje van een cent is.

Relaxed rijden met moderne gemakken

Hoewel de camper met een rijklare massa van ruim 2300 kilo geen lichtgewicht is, voelt hij best vlot aan. Bovendien is de motor ongelooflijk soepel en vergevingsgezind. In de eerste versnelling kun je haast zonder gas weg­rijden en als je vroegtijdig de vijf of zes inlegt, zorgt dat niet voor mopperig gebrom.

Adaptieve cruisecontrol garandeert op de snelweg een relaxte rit, terwijl het soepele onderstel en het lage geluids­niveau borg staan voor een aangenaam comfort. Zijwindgevoeligheid? Nooit van gehoord! Met de tevreden knorrende diesel aan je voeten en wat huiselijk serviesgerammel achter je rug, zit de vakantiestemming er al snel in.

Investeer in luifel en fietsendrager

Aangekomen op onze Achterhoekse camping, staat de Holidays al snel op z’n plek en klappen we het hefdak omhoog. Doordat het matras mee omhoog scharniert, ontstaat voldoende stahoogte.

Wanneer we later vol in de zon staan, bedenken we dat een luifel een slimme investering zou zijn. Net als een fietsendrager trouwens, want nu moeten we huurfietsen regelen.

Slaapcomfort boven verwachting

Wanneer het gedempte zonlicht van de zwoele zomeravond overgaat in duisternis, staken de vogels hun gezang. Zelf klimmen we via de draaibare voorstoelen in onze hoog gelegen slaapplaats. Dat is best te doen, maar er zijn prettiger manieren om je bed in te duiken.

Het slaapcomfort van het dunne matras is boven verwachting en via de opengeritste ventilatieopeningen hebben we een mooi uitzicht over de groene camping. We krijgen het vertrouwde tentgevoel en slapen als pasgeboren baby’s.

Lekker snel klaar

Na een lang weekend fietsen, wandelen en relaxen is het tijd om het campingleven vaarwel te zeggen. Doordat we voornamelijk buiten hebben geleefd, worden we vlak voor vertrek semi-verrast door de chaos van rondslingerende tassen, zakken en schoenen in de camper. Dan ziet onze tent er vanbinnen een stuk geordender uit.

Gunstig verbruik

Maar goed, je schuift de boel opzij, klapt het hefdak, de tafel en de tuinstoelen in en je bent verrassend snel klaar om te gaan. Een andere positieve eigenschap van de Citroën Holidays waarmee we niet echt rekening hadden gehouden, is het gunstige brandstofverbruik. Als je vooral lange afstanden aflegt, haalt-ie moeiteloos 1 op 12 (circa 8,0 l/100 km). Zie dat maar eens te halen met een caravan achter je auto …