Volkswagen stuurt Multivan naar de schoonheidssalon: dit is het resultaat

Heb je het over personenbusjes, dan komt de Volkswagen Multivan al snel voorbij in het gesprek. Om die populariteit vast te houden, stuurde Volkswagen de Multivan naar de schoonheidssalon. Het blijft echter niet alleen bij een iets gewijzigd uiterlijk. Lees maar.

Aangescherpt front

'Het design van de vernieuwde Multivan blijft trouw aan het DNA van zijn iconische voorgangers', roept het merk in een persbericht. Een mooie zin, waarmee eigenlijk wordt gezegd: het verschil zit hem in de details.

Toch zijn kleine cosmetische wijzigingen genoeg voor een ander uiterlijk. Scherpere, horizontale lijnen in de bumper en grille maken de bus optisch lekker dik. Maar zoals altijd zijn ogen het allerbelangrijkste visitekaartje: de nieuw ontworpen led-koplampen zetten de Multivan fris en fruitig neer.

Nieuwe kleuren

Op het gebied van exterieurdesign zet Volkswagen in op meer individualisering. Voor het eerst wordt de Multivan leverbaar met een matte lakafwerking, een trend die we steeds vaker zien in het hogere segment. Daarnaast zijn de bekende two-tone kleurstellingen vernieuwd. Een opvallende combinatie is het Candy White met Grey Brown metallic op bovenstaande foto.

Velgen en details verder verfijnd

Ook de wielopties zijn geüpdatet. Zes lichtmetalen velgen in 17- en 18-inch zijn opnieuw ontworpen. De bekende 19-inch ‘Halmstad’-velg blijft in het aanbod, maar is volgens Volkswagen subtiel aangepast voor een meer premium uitstraling. Dit betekent: je moet goed kijken om de veranderingen te zien. Op basis van fotomateriaal lijkt het vooral te gaan om een mattere aluminiumkleur en een iets vlakker oppervlak.

Marktintroductie in tweede helft van 2026

De vernieuwde Volkswagen Multivan (2026) wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Prijzen en volledige specs zijn nog niet bekend.