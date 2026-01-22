De Ford Transit Custom Kombi als taxi? Dit optiepakket maakt het mogelijk

Nieuws

De Ford Transit Custom Kombi is natuurlijk al ingericht voor personenvervoer. Maar daarmee is het nog niet zomaar een taxi. Om de transformatie wat eenvoudiger te maken, biedt Ford in samenwerking met ombouwer Tribus een taxipakket.

Ombouw in Nederland

Met het taxi-ombouwpakket van Ford Pro en Tribus is de Transit Custom Kombi geschikt voor professioneel taxivervoer. De ombouw is beschikbaar voor zowel de volledig elektrische (BEV) als de plug-in hybride (PHEV) variant en vindt volledig in Nederland plaats. Inclusief RDW-taxikeuring voor de mooie blauwe taxi-kentekenplaten.

Praktische taxi-ombouw

Het Tribus-ombouwpakket voldoet aan alle (extra) strenge rdw-eisen voor taxivervoer. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van vluchtmogelijkheden en degelijke stoelen en veiligheidsgordels. Daarom beschikt de bus na ombouw bijvoorbeeld over een panoramisch glazen dak dat dienstdoet als nooduitgang. Bijkomend voordeel: het dakraam zorgt voor extra licht en een ruimtelijk gevoel in het passagiersgedeelte.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m Ontdek 'm nu

Een ander belangrijk element is een speciale klap- en draaistoel bij de schuifdeur. Deze stoel klapt in één beweging weg en creëert een royale doorgang naar de achterste zitrij. Dit verbetert de in- en uitstap ten opzichte van de standaardstoel. Extra veilig als je snel moet uitstappen.

Volledig elektrisch of plug-in hybride

De Transit Custom Kombi biedt standaard plaats aan acht of negen personen, inclusief bestuurder. De elektrische E-Transit Custom Kombi beschikt over een 71 kWh-accu en haalt een actieradius tot 365 km (WLTP), oplopend tot 497 km in stedelijk gebruik. Snelladen kan tot 125 kW, waarmee de accu in circa 29 minuten van 10 naar 80 procent wordt geladen. Daarmee is de BEV-variant geschikt voor emissievrij stads- en shuttlevervoer.

Voor taxibedrijven die het hele land doorkruisen, is er de Transit Custom Kombi PHEV. Deze plug-in hybride biedt tot 53 km volledig elektrisch rijbereik en combineert dat met een grote totale actieradius dankzij de benzinemotor. Omdat de PHEV een M1-voertuigclassificatie heeft - voertuigen voor het vervoer van passagiers - mag de Taxi-PHEV in milieuzones rijden. Dankzij de lage CO2-uitstoot van de PHEV blijft de bpm bovendien laag.

Prijzen Ford Transit Kombi Taxi (2026)

De taxi-ombouw wordt in Nederland uitgevoerd en voldoet volledig aan de RDW-eisen. Het pakket kost 4995 euro, exclusief btw en bpm. Dit bedrag komt op de vanafprijzen van de Ford Transit Custom Kombi: de BEV is er vanaf 47.977 euro, de PHEV vanaf 47.472 euro, exclusief btw, inclusief bpm.