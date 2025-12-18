Mercedes VLE: het grootste EV-nieuws van Mercedes komt in maart 2026

Nieuws

Op 10 maart 2026 onthult Mercedes-Benz eindelijk de VLE. Dus voor alle ins- en out moeten we nog even geduld hebben, maar deze details weten we nu al.



De VLE is de eerste variant van de totaal nieuwe busjesgeneratie van Mercedes-Benz. Zelf spreekt het merk van het 'inluiden van een volledig nieuw tijdperk'. Dit heeft alles te maken met het VAN-platform dat de basis gaat vormen voor zowel de busjes Vito en eVito en de personenwagenvarianten hiervan, de V-Klasse en de EQV.

Een platform voor veel varianten

Het VAN-platform is zo ontwikkeld dat er eenvoudig veel varianten op gebouwd kunnen worden. De VLE zal na de onthulling daarom ook al een inzicht geven in de toekomstige Vito en eVito. Bijzonder is dat het platform geschikt is voor zowel elektrische modellen (VAN.EA, Electric Architecture) als met verbrandingsmotor (VAN.CA, Combustion Architecture). Voordeel hiervan is dan weer dat ze van dezelfde fabrieksband kunnen rollen.

De VLE wordt door zijn elektrische aandrijflijn gezien als vervanger van de EQV. Met maximaal acht zitplaatsen zal de VLE immers net zoals de EQV worden ingezet als luxe taxi, voor VIP-vervoer of als familieauto. Mercedes belooft daarom het comfort en de rijeigenschappen van een limousine. Of dat echt zo is, testen we later in 2026.