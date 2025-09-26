Mercedes bouwt de toekomst in een fabriek uit grootmoeders tijd

Nieuws

Als je totaal nieuwe bussen gaat bouwen, dan heb je daar een fabriek voor nodig. Maar Mercedes-Benz gaat niet meteen een een gloednieuwe productiehal uit de grond stampen. Nee, de dik 70 jaar oude bedrijfswagenfabriek in het Spaanse Vitoria is het decor voor de bedrijfswagentoekomst van het merk.

Brandstof en elektrisch van dezelfde lijn

Volgend jaar komt de Mercedes-Benz VLE op de markt. Het model houdt het midden tussen een taxibusje en een luxe SUV en wordt gebouwd op basis van het volledig nieuwe, modulaire bedrijfswagenplatform.

In eerste instantie zal de VLE met elektrische aandrijving op de markt komen, later gevolgd door brandstofversies. Dankzij het nieuwe platform kunnen al deze uitvoeringen door elkaar heen op dezelfde productielijn gebouwd worden.

Later zal de nieuwe generatie elektrische bestelwagens in Vitoria van de band rollen. Vandaar dat de oude fabriek een enorme update heeft gekregen. Niet alleen om emissieloze voertuigen te bouwen, maar ook om dit op een volledig CO2-neutrale manier te doen. Zonnepanelen, grondwarmte en restwarmte uit het spuitproces zorgen voor groene energie. De eerste voorserieproductie van de VLE heeft opgeleverd dat de fabriek zo goed als klaar is voor het echte werk.

Stuttgart-Rome: halfuurtje laden

Mercedes-Benz benadrukt dat de VLE niet alleen duurzaam, maar ook praktisch is. Tijdens een lange testrit van Stuttgart, via de Alpen, naar Rome (rechtstreeks ca. duizend kilometer) waren slechts twee laadstops van 15 minuten nodig.

Op het circuit in Nardò werd de bus bovendien met succes getest op wendbaarheid en hoge snelheden. Bij de poolcirkel, ten slotte, bewees de VLE betrouwbaar te zijn bij extreme kou.