Mercedes VLE: luxe bus met groot bereik en S-klasse techniek

Nieuws

Op de internationale autoshow IAA in München staat tussen het personenautonieuws een gecamoufleerde VLE-klasse. De toekomstige elektrische bus van Mercedes-Benz is al uitgebreid getest, maar blijft voorlopig nog even een publiek geheim.

Eerste model op Van Electric Architecture

In 2026 brengt Mercedes-Benz Vans de volledig elektrische VLE op de markt. Het wordt het eerste model op het nieuwe Van Electric Architecture-platform (VAN.EA). Dit is speciaal ontwikkeld voor elektrische bestelwagens en MPV-personenvervoer .

Omdat de bestaande elektrische bussen, de eSprinter en eVito, vorig jaar pas zijn vernieuwd, is de VLE personenuitvoering de eerste bus die het VAN.EA-platform krijgt. De VLE heeft maximaal acht zitplaatsen en richt zich zowel op ondernemers die zich bezig houden met personenvervoer als op grote gezinnen. Vandaar zijn gecamoufleerde debuut op een personenwagenshow.

Drie testdisciplines afgerond

Prototypes van de Mercedes VLE zijn onderworpen aan uitgebreide tests. Zonder specifieke details bekend te maken, geeft de fabrikant aan dat de eerste resultaten veelbelovend zijn.

1. Aerodynamica in de windtunnel

In Stuttgart werd de VLE getest in zware windcondities. Het gestroomlijnde ontwerp, met een lange daklijn en een afgeronde achterkant, liet een gunstige luchtweerstandscoëfficiënt zien. Dit draagt direct bij aan een lager energieverbruik.

2. Hoge snelheden op Nardò

Op het Nardò-circuit in Zuid-Italië lag de focus op efficiëntie bij hoge snelheden en een dynamisch rijgedrag. Ingenieurs verbeterden de afstemming van de elektrische aandrijving, de energieterugwinning tijdens remmen en de warmtehuishouding. Uit het persbericht blijkt bovendien dat de VLE voor een bestelwagen een wel heel bijzondere voorziening krijgt: op Nardò werd de achterasbesturing getest op rijstabiliteit. Tot dusver kenden we die voorziening alleen bij personenwagens van Mercedes uit het topsegment, zoals de S-klasse en de EQS SUV.

3. Langeafstandstest van Stuttgart naar Rome

De VLE legde bijna 1.100 kilometer af tussen Stuttgart en Rome met slechts twee laadstops van 15 minuten. De route voerde over hoge (en steile) bergpassen, snelwegen, buitenwegen en straatjes in de bebouwde kom. Dat lijkt te duiden op een serieuze accucapaciteit en hoge laadsnelheden.

Nieuwe generatie elektrische bestelwagens

Naast de VLE verschijnt ook een VLS, die zich richt op het topsegment van personenvervoer. Wanneer de bestelwagenversies op de markt komen, is nu nog niet bekend. Voor zelfstandig ondernemers betekent dit dat er vanaf 2026 elektrische alternatieven beschikbaar komen die inzetbaar zijn voor klanten- en vip-vervoer.

Veelgestelde vragen over de Mercedes-Benz VLE

1. Wanneer komt de Mercedes-Benz VLE op de markt?

De VLE wordt in 2026 geïntroduceerd.

2. Hoe ver kan de VLE rijden op een volle accu?

Tijdens een test legde de VLE 1.100 km af met twee laadpauzes van 15 minuten.

3. Voor wie is de VLE geschikt?

De VLE is ontwikkeld voor zowel gezinnen en vrijetijdsgebruik als voor ondernemers die een elektrische shuttle of vip-vervoer nodig hebben.

4. Wat is het verschil tussen de VLE en VLS?

De VLE is gericht op flexibiliteit en personenvervoer tot acht zitplaatsen. De VLS richt zich op het hogere MPV-segment.

5. Is de VLE een bestelwagen?

Nee, het is een personenuitvoering. Wel zal de VLE veel (technische) overeenkomsten hebben met bestelwagenuitvoeringen die op de langere termijn op de markt komen om de eSprinter en eVito te vervangen.