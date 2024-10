Zo ‘slecht’ gaat het werkelijk met Volkswagen

Nieuws

De soap rond Volkswagen neemt steeds grotere vormen aan. Als je niet verder leest dan de kop boven een nieuwsbericht over Volkswagen, zou je denken dat het merk aan de grond van de afgrond staat. Tijd om het een en ander in perspectief te zetten.

Vooropgesteld: Volkswagen heeft betere tijden gekend. De elektrificatie waarmee de automarkt te maken heeft, trekt een zware wissel op de autofabrikant. Dat begon met de Volkswagen ID.3 die in het begin kampte met haperende software en een kwaliteit die we niet van het merk gewend waren.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en weet Volkswagen dondersgoed hoe het een goede elektrische auto moet bouwen. De Volkswagen ID.7 bijvoorbeeld, die in de onderstaande test de BMW i5 en de Nio ET5 het nakijken geeft.

Last van China

Maar er is meer aan de hand. Net als andere Europese merken heeft Volkswagen last van de opkomende concurrentie uit China. Wat niet meehelpt, is dat deze merken sneller en goedkoper produceren dan de Duitse gigant. En ze lopen voorop als het aankomt op software en bijvoorbeeld artificial intelligence. Niet voor niets heeft Volkswagen zich ingekocht bij Xpeng dat op dit laatste gebied een voortrekkersrol vervult.

Ook de sterk dalende vraag naar de elektrische modellen van de Volkswagen-groep in China haalt een flinke duit uit het zakje. Chinezen willen simpelweg geen Europees merk meer. De EV's van Chinese makelij zijn zeker zo goed en daar komt bij dat jonge Chinese consumenten Europese auto's iets voor oudere mensen vinden.

Hoge loonkosten

Verder kampt Volkswagen in eigen land met hoge energie- en loonkosten. En om het allemaal nog erger te maken, neemt ook de vraag naar elektrische auto's in Europa af. Door het afschaffen van aankoopsubsidies is het vooral in Duitsland kommer en kwel.

De situatie was zelfs zo erg, dat Volkswagen voor de eerste keer in zijn geschiedenis Duitse fabrieken wilde sluiten.



Loonoffer moet fabrieken redden

Het laatste nieuws is dat alle Duitse fabrieken van Volkswagen gewoon blijven draaien. Maar daar moet het personeel wel iets voor laten. Volgens Automotive News stelt Volkswagen een loonsverlaging van 10 procent voor plus een ander (lees: kariger) bonussysteem om de kosten te drukken en de fabrieken open te houden.

Het sluiten van fabrieken is hiermee niet helemaal van de baan, maar minder acuut geworden. "We staan open voor elke discussie om onze financiële doelen te halen", aldus Arne Meiswinkel, lid van de raad van bestuur die namens Volkswagen de onderhandelingen voert met de vakbonden en de Duitse deelstaat Nedersaksen die als aandeelhouder van Volkswagen ook veel in de melk te brokkelen heeft.

"Alleen als we samen oplossingen vinden om onze financiële doelen te halen, kunnen we concrete vooruitzichten voor de productiefaciliteiten bieden en mogelijk banen behouden", zegt Meiswinkel. De grootste vakbond, IG Metall, heeftin een reactie laten weten dat 'de nieuwe voorstellen van Volkswagen een eerste klein signaal van vooruitgang zijn'.

Zo 'slecht' gaat het werkelijk met Volkswagen

Dan de cijfers, want hoe slecht gaat het eigenlijk met Volkswagen? Nou, laten we het zo stellen: onze bankrekening staat er minder florissant voor. In de eerste negen maanden van 2024 noteerde Volkswagen een bedrijfswinst van bijna 13 miljard. Ja, miljard. En winst, dus geen omzet waar de kosten nog vanaf moeten.

In dezelfde periode van 2023 was de winst nog 16 miljard, dus er is heus wel wat aan de hand, maar denk nu niet dat Volkswagen aan de rand van de afgrond staat. Maar om dat te voorkomen, moet het bedrijf maatregelen nemen. Dat gebeurt bij zoveel bedrijven.

En vergeet niet: Skoda maakt deel uit van de Volkswagen-groep en heeft in de eerste negen maanden van 2024 wel een winstgroei genoteerd, van maar liefst bijna 35 procent. Dus over de hele linie bekeken, gaat het ook weer niet zó slecht.



Komt de Volkswagen ID.2 de boel redden?

Dat de Volkswagen ID.2 zo lang op zich laat wachten, zien anderen als een teken van zwakte, maar wij zijn positiever gestemd. Jaren geleden gebeurde iets soortgelijks met de komst van de eerste generatie Volkswagen Tiguan.

Veel Koreaanse en Europese merken hadden al lang een compacte SUV, maar Volkswagen nog niet. Maar toen eindelijk de Tiguan op de markt kwam, was het meteen raak. De ID.2 belooft net zo goed te worden, steengoed zelfs, zie het onderstaande bericht.