Deze nostalgische Renault komt de Volkswagen ID. Buzz pesten

Wil je een nostalgische klusbus? Check deze moderne klassieker

De Volkswagen ID. Buzz Cargo loopt al jaren te pronken met zijn guitige smoelwerk en hoog hebben-gehalte. Renault voegt daar een ander modern nostalgisch model aan toe: de Renault 4 E-Tech electric Van. In Utrecht is het model op een beurs in volle klusoutfit te zien.

Luilekkerland voor installateurs

Van 3 tot en met 6 februari 2026 wordt in de Utrechtse Jaarbeurs VSK+E-beurs gehouden. In dit luilekkerland voor de installatiebranche laat Renault zien dat er een alternatief is voor de lieftallige retrobus van Volkswagen: de Renault 4 E-Tech electric Van.

Het alternatief zit 'm niet meteen in laad- en trekvermogen en laadruimte, maar vooral in het lieftallige. Zowel de Volkswagen ID. Buzz Cargo als de R4 Van heeft een hoog aaibaarheids- en 'hebbenhebben'-gehalte. Twee modellen die je als visitekaartje voor je bedrijf op pad kunt sturen. En toch een serieuze bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering.

Renault 4 E-Tech electric Van: compact en praktisch

De Renault 4 E-Tech electric Van is gehomologeerd als lichte bedrijfswagen. Met twee aandrijflijnen, een actieradius tot 413 kilometer en een laadvolume van 940 m3 biedt hij een praktische oplossing voor installateurs en servicebedrijven. Het getoonde exemplaar is voorzien van een speciaal gemaakt inrichting van Bott/Instra, gericht op efficiënt werken vanuit een compacte bestelwagen.

Renault Master E-Tech electric: maximale inzetbaarheid

Ook de Renault Master E-Tech electric is in de Jaarbeurs van de partij. Deze grote elektrische bestelwagen zet in op capaciteit: een actieradius tot 460 kilometer, een laadvermogen tot 1.625 kg en een trekgewicht tot 2.500 kg. De beursauto beschikt over een inrichting van Bott.

Praktische informatie en openingstijden

De VSK+E vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Bezoekers kunnen terecht op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur, op donderdag van 9.30 tot 20.30 uur. De Renault-stand is te vinden in hal 11, stand 11.A057.

Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Nu populair
