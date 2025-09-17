Renault 4 E-Tech: net zoals vroeger ook als bestelwagen

Nieuws

Hij mist nog het verhoogde dak van de Renault F4 Fourgonette uit het verleden, toch krijgt ook de Renault 4 E-Tech een leven als bedrijfswagen. In personenwagenuitvoering (M1) en als pure bedrijfswagen (N1). Of hij daadwerkelijk op grijs kenteken leverbaar wordt, kan Renault Nederland nog niet zeggen. Maar dat de R4 Van komt, is nu zeker.

Prijs Renault 4 E-Tech Van rond de dertig mille?

In Frankrijk is de vrolijke besteller te bestellen vanaf 29.300 euro, exclusief belastingen. Voor Nederland kan de importeur nog geen prijs noemen. Deze is bovendien afhankelijk van de vraag of de auto daadwerkelijk op grijs kenteken leverbaar wordt en voldoet aan de fiscale regels hiervan. In dat geval zou de vanafprijs best wel eens in de buurt van de Franse prijs kunnen liggen. Je betaalt dan immers geen bpm.

Praktische bruikbaarheid R4 E-Tech Van

Maar ook met bpm zal de R4 E-Tech Van kopers weten te bekoren. De knuffelfactor is hoog, de praktische bruikbaarheid ten opzichte van de normale R4 E-Tech ook:

Laadruimte van 1045 liter

Laadlengte van 1,20 meter

Laadvermogen tot 345 kilo

Ondernemers die niet al te veel ruimte nodig hebben, kunnen gezien deze specs goed uit de voeten met de werk-R4. De laadruimte is voorzien van een antislipmat, bagage-afdekking en sjorhaken. In de N1-versie is standaard een scheidingsrooster geplaatst tussen cabine en laadruimte voor extra veiligheid. De M1 is zo ingericht dat deze snel weer tot normale versie omgebouwd kan worden.

Renault 4 Fourgonnette actieradius

Beide modellen beschikken over een 110 kW (150 pk) elektromotor en een 52 kWh-batterij, goed voor een actieradius tot 409 kilometer (WLTP). Laden kan via een 11 kW AC-lader of een 100 kW snellader. Daarmee is opladen van 15 naar 80 procent mogelijk in 3 uur en 13 minuten (AC) of in slechts 30 minuten (DC-snellader).

Fourgonette jaren zestig

Met deze introductie bouwt Renault voort op de rijke historie van de iconische Renault 4, waarvan de bekende Fourgonette-bestelversie al in de jaren zestig populair was bij ambachtslieden en bezorgers. Hij was er als F4 en een verlengde F6.

Opvallend was zijn verhoogde dak. Niet uitgesloten is dat zo'n verhoogd dak ook bij de R4 Van terugkomt. In Parijs reden we onlangs nog met een originele Renault 4 F4. Mooi om te voelen wat zo'n klassieker met je doet. Meteen een glimlach om je mond, ondanks de benzinedampen, het lawaai en de niet zo secure stuurbekrachtigingsloze besturing. Erg jammer dat in de nieuwe R4 de bijzondere schakelpook ontbreekt. Maar ja, je kunt niet alles hebben.