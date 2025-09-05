Wat is het verschil tussen een grijs en geel kenteken?

Nieuws

In Nederland vallen auto’s grofweg in twee categorieën: met geel of grijs kenteken. Overigens allemaal met een gele kentekenplaat. Waar de naam vandaan komt en wat de echte verschillen zijn, lees je hier.

De benamingen 'grijs' en 'geel' vinden hun oorsprong in het oude, papieren kenteken. Bij personenwagens waren dit gele papieren, bij bedrijfswagens waren ze grijs. De moderne kentekenkaart kent dit verschil niet meer. Officieel zouden we daarom over iets anders moeten spreken: M1 of N1. Hoe zit dat?

Geel kenteken: personenauto’s (M1)

Het zogenaamde gele kenteken is het bekendst. Dit gaat tegenwoordig over voertuigen die door de Europese Unie zijn ingedeeld in klasse M1. Dat wil zeggen: personenauto’s voor het vervoer van maximaal acht personen, exclusief de bestuurder. Voorbeelden zijn hatchbacks, SUV’s en sedans.

Grijs kenteken: bedrijfswagens (N1)

Het grijze kenteken hoort bij bedrijfswagens en bestelauto’s. Deze vallen in klasse N1, bedoeld voor voertuigen met een maximale massa tot 3.500 kilo (beladen). Dit zijn dus de busjes. Zowel voor het vervoer van goederen als dat van mensen. N1-voertuigen ingericht voor het vervoer van personen mogen, in tegenstelling tot M1-voertuigen, meer dan 8 personen vervoeren.

Wie bepaalt de klasse?

De indeling in voertuigklassen wordt bepaald door de Europese Unie, via de zogenaamde typegoedkeuring. In Nederland ziet de RDW erop toe dat voertuigen correct in de juiste categorie worden geregistreerd.

Fiscale voordelen en eisen bij grijs kenteken

Daarnaast hebben we in Nederland nog een Belastingdienst die zich met de inrichtingseisen bemoeit. Dit is ooit ontstaan omdat voor N1-auto's geen bpm afgetikt werd. Sinds 1 januari 2025 is dat wel het geval. De verwachting is dan ook dat de zogenaamde 'fiscale eisen' per 2027 komen te vervallen. Vooralsnog gelden ze nog wel, mede omdat de motorrijtuigenbelasting (mrb) lager is voor voertuigen met grijs kenteken. De eisen van de Belastingdienst zijn onder andere: