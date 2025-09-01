Welke bedrijfswagen is de beste keus bij jouw beroep?

Nieuws

De ene ondernemer vervoert gereedschap of pakketten, de ander brood of vleeswaren. De maat en uitvoering van je bestelwagen bepaalt hoe efficiënt je kunt werken. Grofweg is er keuze uit drie segmenten. Welke hiervan past bij jouw bedrijf?

Compacte bestelwagens

Denk aan de Renault Kangoo, de Peugeot Partner, Ford Transit Courier of Mercedes Citan. Handig voor winkeliers of kleine klusbedrijven die veel in de stad werken. Voordelen: zuinig, wendbaar in de stad, lagere aanschafprijs. Nadeel: beperkt laadvolume, vaak maximaal zo'n 4 m³.

Middelgrote bussen

Dit zijn popualire modellen zoals de Ford Transit Custom, de Volkwagen Transporter, Renault Trafic en Mercedes-Benz Vito. Met vrijwel overal 6 tot 9 kubieke meter laadruimte past er een complete uitrusting in, inclusief rekken of een koelinstallatie. De meeste bussen in dit segment zijn leverbaar in twee lengte- en hoogtematen.

De L1-versies zijn vaak prima geschikt voor parkeergarages en doorsnee parkeerplaatsen. Rijd je een L2H2, dan is het handig om de afmetingen altijd in het achterhoofd te houden. Anders rijd je jezelf voordat je het weet klem in een parkeergarage. Ook oppassen dat je de bus niet parkeert in een te klein parkeervak. Zo kun je boetes voorkomen.

Grote bestelwagens en bakwagens

Echt veel ruimte nodig? Denk dan aan een grote bus à la Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Opel Movano of Citroën Jumper. Perfect voor verhuizers, cateraars of groothandels. Het laadvolume kan oplopen tot 17 m³. Nadeel: hogere brandstofkosten, en soms heb je rijbewijs C nodig bij zwaardere varianten die boven de 3,5 ton uitkomen. Tenzij je een elektrische versie kiest. Dan is in sommige gevallen rijbewijs B ook voldoende.

Balans vinden

Dat er zo veel te kiezen valt, is natuurlijk mooi. Maar kies geen te grote bestelwagen, want brengt onnodige kosten aan brandstof en wegenbelasting met zich mee. Een te kleine bus kan weer irritatie opleveren en extra ritten noodzakelijk maken.

Onderzoek daarom vooraf wat voor jouw bedrijf het juiste laadvolume is. De meeste bussen zijn zowel elektrisch als op diesel te krijgen, waarbij het laadvolume vrijwel nooit verschil uitmaakt. Wel is het zo dat een elektrische bus vaak minder laadvermogen heeft. Neem dit mee in je overwegingen.