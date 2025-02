TEST Mercedes eSprinter: ruim en comfortabel (maar doet zijn naam geen eer aan)

Nieuws

De Mercedes-Benz Sprinter viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Sinds de vorige generatie, de derde, is er ook een elektrische versie leverbaar. Wij testen de nieuwste eSprinter en merken dat zijn naam ietwat ongelukkig gekozen is.

Wat valt op aan de Mercedes-Benz eSprinter (2025)?

Bar weinig. De designafdeling van Mercedes was blijkbaar nog zeer in zijn nopjes met het uiterlijk van de vorige generatie. Een beetje getweek aan koplampen en grille en de rust keerde weer terug bij de exterieurdesigners. Technisch is er daarentegen wel veel veranderd. De aandrijving zit nu op de achterwielen en het chassis is in drie segmenten opgedeeld: voorin de elektronica, in het midden de batterij (56, 81 of 113 kWh, alleen beschikbaar in een 4,25-tons versie) en achterin de aandrijving.

Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is goed aan de Mercedes-Benz eSprinter?

De testauto is uitgerust met de 81 kWh-accu. De actieradius? Ongeveer 300 kilometer. Met regeneratief remmen in stadsverkeer kun je daar nog wat kilometers bij sprokkelen. Snelladen kan met maximaal 115 kW, goed voor een oplaadtijd van 10 tot 80 procent in ongeveer een halfuur.

Qua laadruimte zit het goed: de L3H2-configuratie biedt een zee aan ruimte, grote achterdeuren en een flinke zijschuifdeur voor een gemakkelijke toegang. Ook in de cabine is het prettig vertoeven. De bestuurdersstoel is comfortabel en verstelbaar, het dashboard is overzichtelijk en het touchscreen intuïtief te bedienen. Geen tijd om een vinger uit te steken? Roep ‘hé Mercedes’ en je wordt op je wenken bediend. De fysieke knoppen voor audio en klimaatregeling zijn handig en Apple CarPlay/Android Auto zorgen voor een persoonlijke touch.

De elektrische aandrijving maakt indruk. De eSprinter accelereert soepel en voelt dankzij het laag geplaatste accupakket stabiel en solide aan. De besturing is direct en de stilte aan boord is een verademing. Alleen dit al is een reden om voor elektrisch te kiezen.

Wat kan beter aan de Mercedes-Benz eSprinter?

Het laadvermogen van net geen 600 kg maakt geen grote indruk. De laadruimte meet 14 kuub, maar dit is vaak niet volledig te benutten als je zware materialen vervoert. Voor de bezorging van grote, lichtere pakketten is het echter prima.

De maximumsnelheid is begrensd is op 90 km/h. Dat is in de praktijk vaak voldoende, maar de eSprinter voelt al bij 80 km/h minder vlot aan. De 136 pk sterke elektromotor zet de bus soepel in beweging, maar daarna is de vaart er snel uit. Sprinten doet hij dus niet echt, ondanks zijn naam.

Wat is de prijs van de Mercedes-Benz eSprinter?

De L3H2-versie met 81 kWh-accu en 136 pk begint bij 63.435 euro. De basisvariant met 56 kWh-accu is er vanaf 55.290 euro.

Wat vind ikzelf van de Mercedes-Benz eSprinter (2025)?

Het blijft indrukwekkend hoe wendbaar zo’n grote bus kan zijn. Ondanks zijn lengte van bijna zeven meter laat de eSprinter zich moeiteloos door smalle straten sturen. Het zware accupakket houdt hem stabiel op oneffen wegen, waardoor hij niet stuiterig aanvoelt zoals sommige lichtere bestelwagens.

Een fijne toevoeging is de digitale achteruitkijkspiegel, die het zicht rondom aanzienlijk verbetert. Het is echter wel een optie van 800 euro.

Al met al is de Mercedes-Benz eSprinter een comfortabele, stille en gemakkelijk te besturen elektrische bus. Het laadvermogen is niet indrukwekkend, maar wie dat belangrijk vindt, kan kiezen voor de 56 kWh-versie, die dankzij het lagere accugewicht tot 960 kg kan vervoeren. Voor wie vooral veel ruimte en rijcomfort zoekt, is de eSprinter met 81 kWh een uitstekende keuze.