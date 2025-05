Test Renault Trafic E-Tech (2025): comfortabel rijden en liters koffie drinken

Nieuws

De Renault Trafic is populair in Nederland. In 2024 eindigde het model als nummer 1 in de busjesverkooplijst. Als diesel dan. Die werd ruim 12.000 keer op kenteken gezet, de elektrische E-Tech bleef steken op 216. Hoe dan? Reden om hem uitgebreid onder de loep te leggen.

Hoe rijdt de Renault Trafic E-Tech (2025)?

De elektrische aandrijving van de Renault Trafic E-Tech maakt vanaf moment één al duidelijk dat het een plezierige rit wordt. In tegenstelling tot een trillende en brullende diesel, komt de E-Tech stilletjes uit de startblokken. Ook op hogere snelheden hoor en voel je niks van de aandrijflijn. Super relaxed.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Wel hoor je door die motorstilte het wind- en bandengeluid iets beter, maar dat blijft acceptabel. De versnelling is vlot, zeker bij het wegrijden en inhaalacties. Let op: zet dan wel de Eco-modus uit, want die beperkt het vermogen en de snelheid komt dan niet boven de 100 km/h uit. Goed voor de actieradius, minder leuk voor het rijplezier.

Rij je echter niet meer dan 250 kilometer op een dag, dan kom je altijd uit als je je rechtervoet in bedwang houdt. De vering is onbeladen iets springerig, maar dat went met elke kilometer. De zitpositie is goed in te stellen, de bediening van de functies voelt heel natuurlijk en de benodigde info is overzichtelijk. Een goede verbruiksmeter mist in het directe zichtveld, maar is wel te zien op het middelgrote, in het midden geplaatste touchscreen.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Renault Trafic E-Tech?

De Renault Trafic E-Tech gesloten bestelwagen is leverbaar in twee lengtes en twee hoogtes. De elektromotor heeft een vermogen van 122 pk, een koppel van 245 Nm en een accupakket van 52 kWh. Goed voor een actieradius van 294 km (WLTP). Tijdens de test hebben we in een ruk bijna 200 km (merendeels snelweg) gereden, met nog 54 km op de teller bij thuiskomst. Rij je vooral in de stad, dan kom je dankzij de lagere snelheden én het regeneratief remmen vermoedelijk dichter bij de opgegeven actieradius.

Laadvermogens en -volumes:

L1H1: 5,8 m3 laadvolume, 1224 kg laadvermogen

L2H1: 6,7 m3 laadvolume, circa 1185 kg laadvermogen

L2H2: maximaal 8,9 m3 laadvolume

Wat is de prijs van de Renault Trafic E-Tech?

De Renault Trafic E-Tech (2025) begint bij 39.495 euro voor de L1H1. De door ons geteste L2H1 is slechts 500 euro duurder. De grootste variant, de L2H2, start bij 40.895 euro. De prijsverschillen zijn klein, waardoor je goed kunt kiezen op basis van je ruimtebehoefte.

Hoe is de Renault Trafic E-Tech uitgerust en zijn er goede accessoires?

Standaard krijg je onder andere het volgende mee:

LED-koplampen

8 inch touchscreen met navigatie en Apple CarPlay/Android Auto

Digitaal instrumentenpaneel

DAB+ radio, airco, cruise control

Elektrisch bedienbare ruiten en spiegels

Grootlichtassistent (voorkomt verblinding tegenligger bij grootlicht)

Wat we missen in de standaarduitrusting? Een achteruitrijcamera. Zeker bij een gesloten bestelbus is dat eigenlijk onmisbaar. Parkeersensoren zijn aanwezig, maar voor optimale veiligheid in drukke gebieden wil je beeld. Een camera kost 800 euro extra, al krijg je dan ook dodehoekwaarschuwing en elektrisch inklapbare spiegels.

Liever geen achterdeuren (die overigens 180 graden openklappen om beladen eenvoudiger te maken)? Kies dan voor een achterklep met ruit: plus 300 euro.

Wat vind ik van de Renault Trafic E-Tech (2025)?

De testkilometers met de Renault Trafic E-Tech zijn prima bevallen. Ook op lange afstanden geeft de stoel veel comfort en is de stilte aan boord heel prettig. De wegligging en besturing dragen bij aan het rijcomfort, maar zijn wel iets aan de lichte kant. Wat bij volle belading weer een pluspunt is.

Ook fijn: veel opbergruimte, waaronder een handige bak op het dashboard met USB-aansluitingen, bakken in de portieren en een telefoonplekje naast de automaatselector.

Het gecombineerde testverbruik van 22,4 kWh/100 km is niet verkeerd voor een bus van deze afmetingen. Vandaar een eveneens prima actieradius voor dagelijks gebruik.

Wat echter niet meer van deze tijd is: een snellaadfunctie, nota bene slechts 50 kW, staat op de optielijst voor 600 euro. Daarmee laad je in een uur van 15 naar 80 procent. Standaard is er een 22 kW-AC laadmogelijkheid die 15 tot 80 procent in 1,4 uur doet. Dat mag – en kan tegenwoordig - allemaal net een stukkie sneller. Anders kost het teveel koffie tijdens het wachten.