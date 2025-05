Huh? Uit de Lightyear-fabriek komt nu opeens heel iets anders

Nieuws

In de voormalige Lightyear-fabriek in Helmond worden geen peperdure zonneauto’s meer geproduceerd. Nu rolt hier heel iets anders van de band - van lef naar LEV.

De Lightyear 0 heeft plaatsgemaakt voor de Qarry, een bestelwagentje of LEV - Licht Elektrisch Voertuig. Hiermee worden elektrische brommobiels, brommers, trikes en quadricycles bedoeld. De afkorting komt meestal voor in combinatie met moderne stadslogistiek. LEV’s als bevoorraders van stadscentra - goedkoop en praktisch. In tegenstelling tot het stukgelopen Lightyear-project, dat een hoop lef in zich had.

Antwoord op zero-emissiezones

Qarry speelt in op de groeiende vraag naar duurzame stadsdistributie. Nu steeds meer gemeenten zero-emissiezones invoeren, zoeken ondernemers naar praktische, betaalbare oplossingen. De Qarry biedt precies dat: een emissievrije, wendbare bestelwagen met scooterkenteken, die moeiteloos toegang krijgt tot smalle straten en drukke binnensteden. Bestuurders vanaf 16 jaar met een brommerrijbewijs kunnen meteen aan de slag.

Onderhoud 24/7 beschikbaar

Vanuit servicepunten in Amsterdam en Helmond biedt Qarry 24/7 ondersteuning, zodat ondernemers mobiel blijven. Inmiddels rijden er al vijftig exemplaren rond in Nederlandse binnensteden. Dit jaar volgen er nog zo’n 100 tot 200.

Qarry actieradius

Ondanks zijn compacte formaat biedt de Qarry behoorlijk wat laadruimte: 2800 liter oftewel plek voor 40 euro(bezorg)kratten. Het voertuig heeft een laadvermogen van 250 kilo (exclusief bestuurder) en een rijbereik van 83 kilometer – in veel gevallen voldoende voor dagelijkse routes in stad en buitenwijk. Binnen drie uur is de 10 kWh lithium-ion accu weer volledig opgeladen.

Hoe lang moet de Qarry laden?

Belangrijkste technische specificaties Qarry (2025):

Type: brommobiel (45 km/u)

Aandrijving: 100% elektrisch

Accu: 10 kWh, oplaadtijd 3 uur

Rijbereik: 83 km

Laadvolume: 2800 liter

Laadvermogen: 250 kg

Laadruimte (lxbxh): 207 x 104 x 119 cm

Capaciteit: 40 eurokratten (40x60x24 cm)

Wat is de prijs van de Qarry (2025)?



De Qarry kost 15.950 euro en is te leasen vanaf 295 euro per maand.