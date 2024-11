Elektrische bus te duur? Bezorg met een LEVV!

Nieuws

In tien jaar tijd nemen elektrische microbestelwagens de bezorging in stadscentra over, zegt RAI Vereniging. Nauwe straatjes, milieuzones, dure elektrische bussen en ‘microprijsjes’ spelen de kleine aanpakkers in de kaart.

LEVV: elektrisch bezorgvoertuigje

Officieel spreken we van LEVV’s, lichte elektrische vrachtvoertuigen. Dat kunnen elektrische bakfietsen zijn, elektrische scooters met bezorgbak of kleine vrachtwagentjes zoals de Mobilize Bento, Opel Rocks-e KARGO, Vmoto VS3 Cargo of een Spijkstaal Iona XS. Volgens RAI Vereniging zijn deze voertuigjes in staat om tien tot veertig procent van de huidige bestelautoritten over te nemen.

Kleine stadsdistributiecentra om LEVV's te bevoorraden

Dat betekent dat het een stuk stiller en minder vol wordt in de stadscentra. Daarbuiten wordt het wel een stuk drukker: volgens RAI Vereniging verrijzen daar kleine distributiecentra. Die worden bevoorraad door vrachtwagens en grote bestelbussen, waarna die voorraad wordt opgehaald door de elektrische stadsmiertjes die vervolgens hun bezorgrondes rijden.

Bezorgen met of zonder rijbewijs

Veel van deze LEVV’s zijn te rijden zonder rijbewijs, met een brommerrijbewijs of gewoon met je B-rijbewijs. In dit laatste geval zal de maximum snelheid boven de 45 km/h uitkomen en kun je er ook interlokaal mee bezorgen. De prijzen van de LEVV's met een maximumsnelheid van 45 of 80 km/h lopen flink uiteen, maar liggen voor zover bekend is tussen de 7000 en 15000 euro (bijvoorbeeld: Opel Rocks-E KARGO ca 7400 euro, Spijkstaal Iona XS ca. 13.000 euro).

RAI Vereniging: duidelijke regels voor microvoertuigen

Microvoertuigen komen tot dusver minder vaak voor. Daardoor zijn er minder regels met betrekking tot de constructie, verkeersdeelname en veiligheid. Om meer duidelijkheid te scheppen, pleit RAI Vereniging op korte termijn voor duidelijke toelatingsregels.