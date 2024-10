In deze bezorgscooter kun je meer spullen kwijt dan in een flinke SUV

Nieuws

Spullen bezorgen en klanten bezoeken in een drukke binnenstad is soms geen pretje. Kleine straatjes, veel verkeer, ga er maar aan staan. Maar de elektrische scooterfabrikant Vmoto denkt de oplossing te hebben gevonden.

Bezorgscooter met dik 800 liter laadplek

Die oplossing heet VS3 cargo scooter. Zoals je ziet, is het achterwiel vervangen door een platform met twee wielen waarop een laadkubus geplaatst kan worden. Daarbij heb je de keuze uit drie inhoudsvarianten: 315 liter, 610 liter of zelfs 810 liter. Waarbij die laatste de bagageruimte van de Skoda Kodiaq benadert (835 liter voor de 7-zitter). Weliswaar tot de achterbank, maar toch. Kortom: genoeg plek om je spullen of apparatuur (maximaal 150 kilogram) te vervoeren.



Verder is het een rechttoe-rechtaan elektrische scooter. Geen bescherming tegen regen, kou of warmte. Daar staat tegenover dat er geen energieslurpende accessoires aanwezig zoals airco zijn. De 5,4 kWh-accu heeft daarom volgens de producent een actieradius van zo’n 100 km. Volledig opladen kost 3,5 uur, maar je kunt kiezen voor uitwisselbare accu’s: een aan de stroom, de ander in de V3. En door….

Wat is de prijs van de Vmoto VS3?

De prijs van de VS3 is nog niet bekend, maar volgt op hele korte termijn. Dan wordt ook duidelijk welke bedrijven de cargo scooter gaan verkopen.