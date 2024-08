Efficiënt bezorgen in stedelijk gebied doe je zo

PARTNERBIJDRAGE

De zero-emissiezones die vanaf 1 januari 2025 in veel steden van kracht worden, kunnen gevolgen hebben voor de ‘bevoorrading’ van winkels en bewoners in die gebieden. Autofabrikanten denken daarom al langer na over zogenaamde last mile solutions. Dat levert mooie voorbeelden op. Vandaag deel 1: SUSTAINEER van Mercedes-Benz.

Veel stadscentra sluiten vanaf 1 januari 2025 hun grenzen voor (vracht)verkeer. Minder uitstoot en vooral minder vervoersbewegingen zorgen er op termijn voor dat centra schone en veilige leefgebieden worden. Maar ja, de winkel wil toch spullen op de plank en ook de bestelde goederen op drie hoog achter moeten het liefst bij de voordeur worden afgeleverd.

Elektrische bedrijfswagens zijn al een flinke stap in de goede richting voor het terugdringen van uitstoot van schadelijke stoffen, maar de grote bussen kunnen lang niet overal komen: smalle straatjes en voetgangersgebieden maken het de bezorgers lastig. Daarom wordt er ook door autofabrikanten hard nagedacht over zogenaamde last mile solutions: manieren om dat laatste stukje vervoer efficiënt, veilig en schoon af te leggen.

Mercedes-Benz heeft goed gekeken naar de fietskoerier. Watervlug tot voor de deur. Samen met de Berlijnse leveranciers van e-cargo bikes, ONOMOTION, heeft Mercedes-Benz het SUSTAINEER-concept verfijnd. Een speciaal ingerichte eSprinter biedt ruimte aan maximaal twee smalle rolcontainers die met behulp van een hef-arm zonder moeite overgezet kunnen worden op een elektrische ONOMOTION bakfiets.

Tot 50 kilometer actieradius

De containers hebben een laadvolume van meer dan twee kubieke meter en een laadvermogen tot 200 kilogram. Dat zijn best veel spullen. De bakfiets is dankzij de elektrische ondersteuning niet echt onder de indruk van die cijfers. De fietser van dienst doet daarom fluitend zijn werk. Ook al omdat hij in een weersbestendige cabine zit. Zonder opladen levert de elektromotor van de ONOMOTION e-cargo bike maximaal 25 kilometer zijn ondersteunende werk. De actieradius is snel verdubbeld, want een in seconden te verwisselen reservebatterij is altijd aanwezig.

Na het afleveren van de container rijdt de eSprinter naar een volgende afgiftepunt of rijdt terug naar het startpunt om de lege containers om te wisselen voor vers gevulde versies. Bij het klaarmaken van de rolcontainers wordt rekening gehouden met de bezorgroute zodat de bezorger meteen het juiste pakje te pakken heeft. Dat scheelt weer tijd. Ook hoeft de fietser niet terug naar een depot: de nieuwe rolcontainer wordt afgeleverd op het punt waar de e-cargo bike op dat moment is.

Mercedes-Benz eSprinter als microdepot

De SUSTAINEER eSprinter heeft naast de containers ruimte voor volumineuze goederen die niet in de rolcontainers passen en die hierdoor alsnog op de route afgeleverd kunnen worden. De bus is hiermee een mobiel microdepot waardoor stedelijke opslagruimtes niet meer nodig zijn. De opzet met de containers zorgt ervoor dat de eSprinter – en de cargobike – minimaal stilstaan tijdens het proces voor maximale efficiëntie.

Omgebouwde eSprinter proefproject voor innovaties

De tot SUSTAINEER omgebouwde eSprinter is een proefproject voor innovaties die op termijn mogelijk in de seriemodellen terug te vinden zijn. Zo wordt er uitgebreid getest met manieren om de cabine te koelen en te verwarmen met minimaal energieverbruik.

Onder andere door de airco in zones op te delen en de verwarming dicht op de carrosserie te plaatsen, in de voetenruimte, op de bestuurdersportier en op de bekleding van de stuurkolom. Zelfs bij -7 graden Celsius blijft het aangenaam, ook wanneer het portier vaak open moeten. Volgens de eerste proeven scheelt deze innovatie 50 procent aan energie.

SUSTAINEER eet grote hoeveelheden fijnstof

Een andere bijzondere uitvinding is een filter in de grille dat de omgevingslucht van de SUSTAINEER zuivert door grote hoeveelheden fijnstof ‘op te eten’.

Hoewel het SUSTAINEER-concept nog volop in ontwikkeling is, zal het nog even duren voordat de combinatie in Nederlandse steden te vinden is. De Mercedes-Benz eSprinter is daarentegen wel al volop leverbaar. Net zoals zijn ‘kleinere’ broers, de eVito en de eCitan. Alle ins en out over de Mercedes-Benz e-bedrijfswagens lees je hier.