Hoezo zero-emissiezone? Zo kun je je pakketje wel afleveren in de stad

De zogenaamde last mile delivery vormt een steeds grotere uitdaging. Stadsstraatjes slibben steeds verder dicht en zero-emissiezones (zez) vragen ondernemers om na te denken over het vervoer in stadscentra. Wat zijn de opties? Wij denken met de ondernemer mee.

Zero-emissiezones: wat betekent dit voor ondernemers?

Sinds 1 januari 2025 stellen steeds meer gemeenten zero-emissiezones in voor stadslogistiek. Dit betekent dat alleen emissievrije voertuigen – zoals elektrische bestelwagens en waterstofvoertuigen – nog toegang krijgen tot deze zones. Voor ondernemers die in het centrum werkzaam zijn, is het cruciaal om hun wagenpark aan de nieuwe werkelijkheid aan te passen.

Elektrische bestelwagens: stil, schoon en geschikt

De elektrische bestelwagen is momenteel de meest toegankelijke oplossing voor last mile delivery binnen zez-gebieden. Merken zoals Mercedes-Benz, Ford, Toyota en Renault bieden inmiddels modellen met een actieradius die ruimschoots voldoende is voor stadsverkeer. Immer, volgens onderzoek van het CBS rijdt een bedrijfswagen merendeels nog geen 100 kilometer per dag. En dat kan elke EV-bus gemakkelijk aan.

Elektrische bus goedkoper dan dieselversie

Daar komt bij dat elektrische bussen dankzij lagere onderhoudskosten en fiscale voordelen, zoals bpm-vrijstelling en – tot 2026 – korting op de wegenbelasting, ook financieel aantrekkelijk zijn. Sterker nog: volgens leasebedrijf Ayvens is de elektrische variant in 2025 voor het eerst goedkoper in gebruik dan de dieselvariant.

Microhubs en cargobikes: flexibel in de stad

Een andere oplossing die aan terrein wint, is het gebruik van microhubs in combinatie met elektrische cargobikes of kleine elektrische voertuigen. Goederen worden dan tot een randpunt buiten de stad gebracht en van daaruit milieuvriendelijk naar de klant vervoerd. Dit verkort de tijd in druk stadsverkeer en maakt het mogelijk om snel te leveren, zelfs tijdens spitsuren.

Microbezorgers in opmars

Het aanbod aan kleine elektrische voertuigen neemt hard toe. Niet alleen automerken houden zich bezig met last mile delivery, denk aan de Renault Bento en de Mercedes-Benz Sustaineer. Ook kleinere aanbieders melden zich: bijvoorbeeld scooterbouwer Vmoto met de VS3 Cargo en de Spijkstaal – ooit bekend van de rijdende winkels - met Iona xs.

Slimme routeplanning en software

Digitale oplossingen zijn bij dit alles onmisbaar geworden. Met routeplanningssoftware kunnen ondernemers efficiënter plannen, files vermijden en meerdere stops combineren. Dit bespaart niet alleen tijd en brandstof, de steeds accuratere bezorgtijden verhogen de klanttevredenheid.

Last mile delivery: vooruitdenken loont

Ondernemers die inzetten op duurzame oplossingen voor hun last mile delivery voldoen niet alleen aan toekomstige wetgeving, maar onderscheiden zich bovendien op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klanten waarderen duurzaamheid en snelheid – en met de juiste bestelwagen of logistieke aanpak kun je beide bieden.