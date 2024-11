In de opvolger van de SRV-wagen kun je niet keuvelen met de buurvrouw

Nieuws

Het Nederlandse Spijkstaal, bekend van de rijdende supermarkten, blijft betrokken bij stadsdistributie. Nu met de Spijkstaal Iona xs, een kleine elektrische bedrijfswagen die stoerder is dan de iele Picnic-karretjes.



De Iona xs is een licht elektrisch vrachtvoertuig, een LEVV. De afmetingen zijn zeer compact: 3700 millimeter lang, 1735 mm breed (met spiegels) en een 2050 mm hoge cabine. Het is vooral de spoorbreedte die opvalt: 1165 mm aan de voorkant, 1205 mm achter. Het geeft de LEVV een stevige pose, heel anders dan bijvoorbeeld de smalle, iele Picnic-wagentjes. De pick-up mag tot 600 kilogram laden, de box-versie tot 500 kilogram.

Deze Spijkstaal mag wel zero-emissiezones in

Toen de SRV-wagen in de jaren tachtig door de wijk reed, zag je door de blauwe walm uit de uitlaat, het huis van de buren aan de overkant van de straat niet meer. Bij de Spijkstaal Iona xs wordt de aandrijving verzorgt door een elektromotor met een vermogen van 27 pk en een maximum koppel van 112 Nm.



Het lithium-ion accupakket heeft een capaciteit van 23 kWh. Goed voor een top van maximaal 75 km/h en een actieradius van ruim 200 km. Via de Type-2 laadaansluiting van 3,3 kW laad je per uur 25 km bij, van helemaal leeg naar helemaal vol kost zeven uur. Dankzij de elektrische aandrijving is de LEVV niet alleen duurzaam, ook mag hij altijd in zero-emissiezones rijden.

Onderdelen uit Azië, assemblage in Nederland

De kleine bedrijfswagen is deels in eigen Spijkstaal-huis ontwikkeld en wordt in onderdelen geproduceerd in Zuidoost-Azië. “Daar zijn kleine, lichte elektrische bedrijfsvoertuigen erg gewild. Wij liften mee op dit succes, waardoor we de productiekosten – en dus de verkoopprijs - laag kunnen houden. In Nederland assembleren we het geheel”, zegt Geoffrey Jacobs, adjunct-directeur Spijkstaal.

Iona xs: uitvoeringen



De Iona xs is leverbaar als platformwagen, als pick-up en als gesloten box, ook voor gekoeld vervoer. Wil je iets anders, zoals een versie met boodschappenkratten voor het rondbrengen van supermarktbestellingen: Spijkstaal ontwerpt en bouwt het.

Spijkstaal bekend van iconische SRV-wagen

De fabrikant heeft een lange historie van bijzondere bedrijfswagens (zie foto’s hieronder): van elektrische bezorgauto’s voor bakkers en melkboeren in de jaren vijftig en zestig, tot en met de iconische rijdende supermarkten, onder andere van de SRV, uit de jaren zeventig en tachtig. Ook levert het bedrijf elektrische voertuigen voor bijvoorbeeld intern transport aan ziekenhuizen, bloemenveilingen, havens en vliegvelden. Een bijzondere opbouw ontwikkelen is daarom geen probleem voor de fabrikant.

Prijs Spijkstaal Iona xs

De prijzen beginnen bij 18.995 euro, exclusief btw. Bpm is niet van toepassing voor elektrische voertuigen. Standaard wordt de Iona xs onder andere geleverd met airco, twee verstelbare stoelen, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ruiten en een multimediasysteem met touchscreen, radio en bluetoothkoppeling. Hij heeft ook een achteruitrijcamera.