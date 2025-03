Elektrische bedrijfswagens nu fors goedkoper: tijd om over te stappen

Nieuws

Goed nieuws voor ondernemers: elektrische bedrijfswagens zijn dit jaar voor het eerst goedkoper in gebruik dan de traditionele dieselvariant. De totale kosten kunnen tot wel 20 procent lager uitvallen.

Elektrisch rijden wordt de norm

De overstap naar elektrisch rijden is niet meer te stoppen. Inmiddels is 60 procent van de nieuwe bedrijfswagens die de weg op gaan volledig elektrisch. Dit heeft alles te maken met de invoering van zero-emissiezones in 15 Nederlandse gemeenten. Op dit moment, want er staan de komende jaren nog tientallen stadscentra op lijst om tot zero-emissiezone omgedoopt te worden. Ondernemers die dagelijks in de binnensteden werken, moeten wel overstappen op elektrisch.

Daar is om diverse redenen nog veel weerstand tegen, maar als het om de kosten gaat, is dat onterecht. Althans, als we uitgaan van de berekeningen die leasemaatschappij Ayvens heeft gemaakt.

Hogere wegenbelasting EV's



Toch ziet Ayvens dat veel ondernemers nog twijfelen. Niet alleen in 2025, ook in 2026 blijft elektrisch rijden voordeliger, zo berekende de leasemaatschappij. Belangrijk, omdat in 2026 gesleuteld wordt aan de wegenbelasting voor elektrische bedrijfswagens. In 2025 kent deze nog een korting van 75 procent, maar vanaf 2026 betaal je de volle mep. Die hoger is dan voor een vergelijkbare dieselversie, vanwege het extra gewicht van een accupakket. Maar zelfs dan blijft elektrisch voordeliger dan diesel.

Bpm en belastingvoordelen maken elektrisch rijden goedkoper

Dat elektrisch rijden nu goedkoper is, heeft wrang genoeg te maken met een belastingregel die diesel duurder maakt. Per 1 januari 2025 is de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens afgeschaft en wordt deze belasting nu berekend op basis van CO2-uitstoot. Voor een dieselbus betekent dit al snel een extra kostenpost van gemiddeld zo’n 15.000 euro bij aanschaf. Elektrische bedrijfswagens hebben daarentegen een CO2-uitstoot van 0 gram, waardoor de bpm volledig vervalt. Dit zorgt voor een flink prijsvoordeel.

Daarnaast was er tot eind 2024 de SEBA-subsidieregeling. Die is er niet meer, maar elektrische wagens blijven desondanks financieel aantrekkelijk.

Elektrische bedrijfswagens nemen de overhand

Hoewel de resterende belastingvoordelen voor elektrische wagens langzaam verdwijnen, blijven ze naar verwachting van Ayvens de voordeligste keuze. De combinatie van lagere bpm-kosten, geen CO2-uitstoot en toegang tot emissievrije zones maakt de overstap logisch voor iedere ondernemer die vooruit wil.

Hoeveel is elektrisch goedkoper dan diesel?

Ayvens legde een paar bedrijfswagens langs de lat: