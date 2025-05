Mercedes-Benz ‘Connected’: inzicht in je wagenpark

PARTNERBIJDRAGE

Een bedrijfswagen is steeds vaker verbonden met het internet. 'Connected' heet dat dan. Met de juiste middelen kun je bijvoorbeeld op elk ogenblik inzicht krijgen in de onderhoudsstatus om stilstand te vookomen. Maar er is meer waar je als ondernemer van kunt profiteren.

Realtime inzicht

Een verbonden bedrijfswagen deelt veel informatie met bijvoorbeeld dealer of eigenaar. Van locatie tot remmen die om vervanging vragen. Met Mercedes-Benz Connectivity Services krijg je dit inzicht realtime op je scherm getoverd.

De data kan bovendien naadloos gekoppeld worden aan de eigen fleetmanagementsystemen van de onderneming. Denk aan het plannen per bestelwagen of het op afstand openen en sluiten. Dankzij deze info kunnen bedrijven hun wagenparkbeheer volledig afstemmen op hun eigen behoeften.

Fleet Pilot houdt alles in de gaten

Mocht je zo’n fleetmanagementsysteem niet hebben, dan heeft Mercedes-Benz Bedrijfswagens een kant-en-klare oplossing: MB Fleet Pilot. In dit overzichtelijke platform worden alle relevante voertuiggegevens gepresenteerd in dashboards, grafieken en tabellen.

We hebben het al gehad over locatie en dat is niet voor niks. Waar de bestelwagen precies is, is voor een bedrijf heel belangrijke informatie. Een opvallende dienst binnen het Connectivity Service-pakket is daarom Tracking & Geofencing. Hiermee kunnen voertuigen gelokaliseerd worden en kunnen virtuele zones (geofences) ingesteld worden die belangrijk zijn voor het werk. Bij het binnenrijden of verlaten van deze zones ontvangt de fleetmanager direct een melding.

Remslijtage op tijd vaststellen

Een ander onderdeel dat eruit springt, is de Vehicle Status-service. Deze kijkt naar technische aspecten zoals remslijtage, bandenspanning en de algemene conditie van de bestelwagen. Dankzij deze informatie kun je onder meer onderhoud op tijd inplannen en dus de levensduur van de voertuigen te verlengen. Plus je voorkomst stilstand.

Eenvoudige registratie, direct aan de slag

Om gebruik te maken van de Mercedes-Benz Fleet Pilot is alleen een Mercedes me-ID en een bedrijfsprofiel nodig. Vanuit dit profiel is meteen toegang tot het platform mogelijk, waarna de fleetmanager inzicht krijgt in zijn wagenpark.

Slimme bestelwagens voor een efficiënte toekomst

Met deze digitale tools bewijst Mercedes-Benz dat zijn bestelwagens meer zijn dan vervoermiddelen. Ze vormen het hart van een slimme, efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering. Meer weten, lees dan verder op de Fleet Pilot-pagina. Die is nu nog in het Engels of Duits, een Nederlandse pagina volgt snel.