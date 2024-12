Mercedes-Benz Van ProCenter: maximale mobiliteit, minimale zorgen

PARTNERBIJDRAGE

Als ondernemer wil je erop kunnen vertrouwen dat jouw wagenpark altijd operationeel is. Maar hoe zorg je daarvoor als een bestelwagen voor onderhoud weg moet of als een nieuwe wagen eerst nog op maat moet worden betimmerd? Mercedes-Benz biedt de oplossing met de Van ProCenters: hét concept voor maximale ‘uptime’.

Bedrijfswagendealer als partner voor jouw onderneming

Meer nog dan bij een personenwagen speelt de bedrijfswagendealer een cruciale rol als partner voor de ondernemer. Of het nu gaat om maximale inzetbaarheid van jouw wagenpark of om advies over de beste bedrijfswagenkeuze. De keuze voor een bedrijfswagen is namelijk niet simpel. Wil je bijvoorbeeld overstappen op elektrisch rijden? Hoe past dit dan in jouw bedrijfsstrategie? En hoe zit het alle fiscale regelingen?

Meer dan alleen een bedrijfswagen

Bij Mercedes-Benz koop je daarom niet alleen een bedrijfswagen, maar krijg je er meteen een partner bij. Met 70 Van ProCenters, verspreid over Nederland, profiteer je van expertise en ondersteuning op maat. Een Van ProCenter biedt onder andere:

Specialisten voor de zakelijke markt: advies op maat van opgeleide verkoopadviseurs die 100% gericht zijn op bedrijfswagens.

Volledig bestelwagenaanbod: altijd de juiste keuze binnen handbereik.

Op- en ombouwexperts: voor een voertuig dat past bij jouw specifieke wensen.

Vervangend vervoer: zodat jouw bedrijf nooit stil komt te liggen.

Ruimere openingstijden: omdat ondernemers geen 9-tot-5-mentaliteit hebben.

Haal- en brengservice: voor optimale flexibiliteit.

Slim onderhoud met voertuigdata

Moderne bedrijfswagens, zoals die van Mercedes-Benz, zijn ‘connected’. Zo worden onder andere onderhoudsbehoeften vroegtijdig gesignaleerd. Een serviceadviseur kan proactief contact opnemen, zodat onderhoud soepel en zonder verstoring van jouw werkproces wordt gepland.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Maximale mobiliteit

De Mercedes-Benz Van ProCenters staan voor betrouwbaarheid, flexibiliteit en een partner die begrijpt wat jouw bedrijf nodig heeft. Zo ben je verzekerd van maximale mobiliteit en kun je blijven focussen op waar jij goed in bent: ondernemen.