Mercedes me Charge: eenvoudig en transparant en laden

PARTNERBIJDRAGE

Elektrisch rijden vraagt om een betrouwbaar en toegankelijk laadnetwerk. In Nederland is dit goed geregeld: met ruim 180.000 laadpunten – waaronder 5.000 snelladers – kun je vrijwel op elke straathoek je bedrijfswagen opladen. Mercedes-Benz tilt dit gemak naar een nog hoger niveau met 'Mercedes me Charge', waarmee je bovendien tijd en geld bespaart.

Europees netwerk van laadstations

Nederland loopt voorop in laadinfrastructuur in vergelijking met buurlanden Duitsland (160.000 laadpunten, 35.000 snelladers) en België (77.000 laadpunten, 4.500 snelladers). Maar waar je ook rijdt: met Mercedes me Charge profiteer je van een breed netwerk aan openbare laadpunten en gunstige laadtarieven door heel Europa.

Mercedes-Benz Charging Hubs: supersnel laden

Naast het openbare netwerk werkt Mercedes-Benz aan eigen Charging Hubs. Deze laadstations zijn geschikt voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens en bieden ultrasnelle laadsnelheden tot 400 kW. Dit garandeert een razendsnelle laadsessie. Bovendien kunnen ook bestuurders van andere merken hier laden. Mercedes-rijders profiteren op deze locaties van exclusieve laadvoordelen. Voorlopig zijn de Mercedes-Benz Charging Hubs alleen nog in Duitsland beschikbaar.

Duidelijke tarieven en flexibele abonnementen

Mercedes me Charge biedt transparante prijzen en flexibele abonnementsopties. In heel Europa kun je kiezen voor een vast laadtarief, ongeacht de exploitant van het laadpunt. Dankzij de M- en L-tarieven stem je de laadkosten af op je rijgedrag.

Vooraf krijg je volledig inzicht in de kosten per kilowattuur of per minuut en een schatting van de totale laadsessie. Dit doe je eenvoudig via het MBUX-multifunctionele touchscreen in de auto of via een speciale app. Bovendien worden laadsessies automatisch geregistreerd en maandelijks overzichtelijk gefactureerd.



Voor zakelijke rijders biedt Mercedes-Benz vanaf oktober 2025 een B2B-oplossing. Dit maakt gestandaardiseerd wagenparkbeheer en facturatie voor bedrijven eenvoudiger en efficiënter.

Duurzaam laden met groene stroom

Duurzaamheid staat centraal bij Mercedes me Charge. In Europa wordt standaard Green Charging toegepast. Dit houdt in dat voor elke geladen kilowattuur een gelijkwaardige hoeveelheid groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt toegevoegd. Dit gebeurt via certificaten, afkomstig van duurzame energiebronnen die niet ouder zijn dan zes jaar.

Mercedes me Charge: slim, betrouwbaar en duurzaam

Met Mercedes me Charge profiteer je van een uitgebreid, betrouwbaar en duurzaam laadnetwerk. Wil je meer weten? Bezoek dan de speciale Mercedes me Charge-pagina en ontdek alle voordelen voor jouw elektrische bedrijfswagen.