Met deze 5 goedkope tweedehands campers ben je ook welkom in milieuzones

Vroeger kon je met je camper overal gaan en staan waar je wilde. Tegenwoordig hanteren steeds meer Europese steden milieuzones met strikte regels. Met deze 5 campers heb je maximale bewegingsvrijheid.



In de meeste Nederlandse stadscentra ben je met je oudere dieselcamper nog steeds welkom. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Eind­hoven hebben weliswaar een groene milieuzone, maar daar mag je nog wel naar binnen met een diesel die aan de Euro 4-norm voldoet. Personenauto's en campers met Euro 3 of lager mogen hier dus niet naar binnen. Dan hebben we het over bouwjaren van vóór 2006.

In sommige ­steden geldt vanaf 2025 een nul-emissie­zone, maar die treft alleen voertuigen met een bedrijfs- of vrachtwagen­kenteken. ­Campers hebben hier dus geen last van.

Strengere buitenlandse eisen aan dieselcampers



Niet te vroeg juichen nu, want sommige buitenlandse steden stellen strengere eisen. Zo mag je het centrum van Darmstadt alleen in als je dieselcamper minimaal aan de Euro 6-norm voldoet. Die werd pas in 2013 ingevoerd. Als je camper ouder is, moet je hem buiten het centrum parkeren en kun je de stad alleen per fiets, benenwagen of ov verkennen. München is ook vrij streng en laat alleen dieselvoertuigen met Euro 5 (vanaf 2010) en Euro 6 (vanaf 2013) naar ­binnen.

Uitzondering voor campers van 30 jaar en ouder



Als je (diesel)camper ouder is dan 30 jaar, dan geldt hij als oldtimer en mag je wel alle Duitse milieuzones betreden. Voorwaarde is dat het voertuig in een goede staat van onderhoud verkeert.

Voor benzineauto’s en -campers ­hanteren Duitse steden als eis dat ze voldoen aan de Euro 1-norm. Aangezien die al in 1992 werd ingevoerd en goed onderhouden auto’s van 30 jaar en ouder onder de oldtimerregeling vallen, zijn er voor een bezinecamper in principe nauwelijks beperkingen.

Aan welke euronorm voldoet mijn camper?

Ook veel Franse, Italiaanse en Belgische ­steden houden oudere diesels liever buiten hun centrum. Wel iets om rekening mee te houden als je van plan bent vaak op stedentrip te gaan. Wil je zeker weten in welke milieuklasse een camper valt? Dan kun je online het kenteken invoeren, want het bouwjaar alleen is niet zalig­makend. Kijk vervolgens onder ‘Motor en milieu’ en ­‘Uitstoot’. Daar vind je de euronorm die je voor de vignetaanvraag nodig hebt.



Helaas hanteert elk land zijn eigen vignetten en ­stickers, zodat je bij het doorkruisen van Duitsland, Oostenrijk en Italië al snel je hele voorruit vol hebt.

Camper huren als test voor aankoop



Afgezien van de milieuklasse waarin een camper valt, zijn er nog veel meer zaken om op te letten. Eigenlijk adviseren we iedereen om voor de aanschaf van een tweedehands ­camper er eentje te huren en uit te proberen. Niet alleen op de camping, maar ook voor een ritje door de stad of naar de supermarkt.

Blijkt die grote ­camper dan inderdaad wel zo fijn? Of rijd je liever in iets kleiners? Maar het omgekeerde kan ook. Dan blijkt die buscamper in de praktijk krap en onhandig, omdat je elke keer voor en na het slapen gaan het halve interieur moet ver­bouwen. Kies je favoriet uit de volgende 5 campers tot 40.000 euro die we op Marktplaats.nl vonden. De diesels ­voldoen minimaal aan Euro 5 en de campers op benzine­ hebben minstens Euro 1.

Opel Combo 1.2 Turbo Minicamper L1H1 - 2018 - 155.727 km - € 24.950

Met deze Opel Combo beschik je over een camper waarmee je overal komt. Om te beginnen ben je dankzij de moderne benzine­motor overal in elke stad welkom. Zelfs in de strengste Duitse milieuzones. En terwijl smalle dorpsstraatjes en bergwegen voor veel campers een no-go zijn, laat zo'n compacte tweedehands Opel Combo-camper zich nergens door afschrikken. Bovendien kun je hem de­s­gewenst als dagelijkse auto gebruiken. Zeker economisch is dat een slimme optie.

Alleen maar voordelen dus? Nou, nee, we moeten wel reëel blijven. Heel ruim is deze tweepersoons camper niet, al hoeven vakanties dankzij een paar slimme vondsten zeker geen kwelling te worden. Om ’s morgens een eitje te bakken in de ‘uitschuifkeuken’, hoef je bijvoorbeeld niet eerst het bed in te klappen. Bovendien blijf je tijdens het kokkerellen lekker droog, want je staat onder de grote ­achterklep. De compacte klaptafel is ook al zo’n slimmigheid en een koelkast ontbreekt evenmin.

+ Lekker compact, geschikt als daily driver, 1 jaar garantie

- Voor maximaal twee personen

Renault Rimor XGO Dynamic - 2015 - 88.644 km - € 39.950





Het vinden van dieselcampers die minimaal aan de Euro 5­­­-norm voldoen en niet duurder zijn dan 40.000 euro, is een serieuze uitdaging. Maar deze tweedehands Renault-camper uit 2015 met Rimor-opbouw past gelukkig wel binnen onze zoekkaders. Hij heeft vier slaapplaatsen, waarvan twee vaste in de alkoof boven de cabine. In het frisse, lichte interieur vind je een centraal geplaatste keuken met een driepits gasstel en een koelkast.

Loop je liever niet met een wc-rol onder je ene, en een toilettas onder je andere arm naar het douchegebouw op de camping? Wees gerust, want dankzij een eigen badkamer met douche en toilet, is dat niet nodig. Wel moet je natuurlijk regelmatig je vuilwatertank legen – ook geen pretje. Voor de buitenactivisten biedt deze camper een luifel en een fietsen­rek. Een achteruitrijcamera vergemakkelijkt het manoeu­vreren van dit 6,83 meter lange gevaarte. En kijk eens naar de kilometerstand; zo goed als nieuw!

+ Fris, modern en ruim, eigen sanitair

- Maar twee vaste slaapplaaten

Volkswagen Transporter 2.0 TDI AH Camper - 2017 - 108.745 km - € 38.950





De meeste tweedehands buscampers op basis van de Volkswagen T6 zitten aan de verkeerde kant van de 40.000 euro. Dat zijn dan ook meestal originele California’s, geleverd door Volkswagen zelf. Deze T6 is omgebouwd door de Nederlandse specialist AH Campers in het Friese Kloostertille. Daar kun je niet terecht met je bonuskaart, toch vallen de prijzen mee. De indeling van het interieur lijkt best veel op die van een California. Het keukenblok tegen de linker zijwand omvat onder meer een tweepits gasstel en een koelkast.

Onder het hefdak vind je twee vaste slaapplaatsen. In de leefruimte heeft deze Transporter een volwaardige zit-/slaapbank, die plaats biedt aan twee volwassenen. De afwerking is zo degelijk en stevig als van een ouderwetse skûtsje, de diesel­motor is juist hypermodern. Tenminste: hij voldoet aan de strengste milieunorm (Euro 6). Het vermogen bedraagt helaas een schamele 84 pk. Valt hier niks te kietelen?

+ Ook bruikbaar als dagelijkse auto, relatief betaalbaar



- Sober interieur, motor gilt om een ander chippie

Fiat Ducato A610 Sportline - 1996 - 90.000 km - € 15.905





De Fiat Ducato is de Kia Picanto onder de campers, zo goed is-ie verkocht. Een tweedehands Ducato-­camper met benzinemotor is daarentegen zo zeldzaam als een Kia Stinger V6-biturbo. Wat verder opvalt aan deze 28 jaar oude camper, is dat-ie nog maar 90.000 kilometer gereden heeft. Dan mag je verwachten dat de tweeliter viercilinder nog zo fris is als een hoentje. Het interieur oogt op de foto’s eveneens spic en span, maar een airco zien we niet. Ook verraadt het kleurenpalet van het woongedeelte dat de camper­koper in 1996 een heel andere smaak had dan tegenwoordig.

Ach, noem het ­vintage en iedereen vindt het ineens prachtig. Waar je sowieso blij van wordt, is de riante slaapruimte voor vijf personen, inclusief een vast bed in de alkoof. De stahoogte is overal 2,05 meter, zodat ook de grootste slungels mee kunnen. Die schijnen zelfs in de ruime badkamer met wc te passen. E-bikers springen een gat in de lucht vanwege de elektrische fietslift.

+ Betaalbaar, ruim, ­netjes en comleet



- Smaakgevoelig ­meubilair, geen airco

Mercedes Vito 113 CDI 320 - 2012 - 128.498 km - € 35.950





Wat zijn afmetingen betreft, vist een gebruikte Mercedes Vito-buscamper in dezelfde vijver als de Volkswagen T6 op de vorige pagina. Maar kijken we naar de aandrijflijn, dan speelt de Vito in een hogere divisie. Hij heeft ruim anderhalf keer zoveel vermogen, veel meer koppel en een vijftraps automaat in plaats van een handbak. Dat zorgt voor betere prestaties en in berg­achtig terrein voor een veel relaxtere rijbeleving.

De ombouw tot camper is zeer recent, en inmiddels is de Vito ook voorzien van een kampeerwagenkenteken. Het keukenblokje zit bij de Mercedes achterin, net als bij de compacte Opel Combo ­hierboven. Dat betekent dat je buiten onder de ­achterklep kunt staan koken, maar ook binnen, terwijl je op een van de bankjes zit. Daarover gesproken, de kussens ogen wel erg rechttoe, rechtaan en de Kermit-groene kleur moet je smaak zijn. Het lichte hout vinden we wel weer fraai, al ziet het geheel er een beetje huisvlijterig uit.

+ Nieuwe camperopbouw, fijne motor en automaat



- Meubilair oogt wel erg groen en basic

