Zo wordt het hebben van een camper niet duurder, maar juist veel goedkoper

Nieuws

Sinds 1 januari 2026 betaal je voor een camper dubbel zoveel wegenbelasting als voorheen. Geen wonder dat campereigenaren balen en de tweedehandsmarkt instort. Onnodig, want er is een manier om het hebben van een camper juist goedkoper te maken.

Tot dit jaar betaalde je voor een camper het kwarttarief van de reguliere wegenbelasting voor personenauto’s. De achterliggende gedachte was dat campers maar een klein deel van het jaar gebruikt werden, al verschilt dat natuurlijk sterk per eigenaar.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

In 2023 zag het kabinet Rutte IV het kwarttarief voor campers als een te grote fiscale korting voor voertuigen waarvan het beperkte gebruik niet hard wordt gecontroleerd, terwijl ze relatief zwaar en vervuilend zijn. Daarom werd het voordeel conform het Belastingplan 2024 gehalveerd.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

'Belastingverhoging' van 100 procent

Dat raakt campereigenaren flink in de portemonnee. Zij krijgen in hun beleving niet te maken met een halvering van een korting, maar met een mrb-verhoging van 100 procent.

Ter illustratie: een niet al te grote semi-integraalcamper met dieselmotor weegt al snel 2800 kilo. In 2025 bedroeg de mrb voor een dergelijke camper in de provincie Utrecht nog zo’n 240 euro per kwartaal. Nu is dat 540 euro. Dat hakt er inderdaad flink in.

Of het nu om personenauto's, campers of bedrijfswagens gaat, onze gratis nieuwsbrief houdt je altijd op de hoogte!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

En daar komen de – eveneens sterk gestegen - kosten voor de stalling, het onderhoud en de verzekering nog bij. Tel die op bij wat allemaal aan je dagelijkse auto uitgeeft en je zit aan een serieuze begroting. Maar het kan een stuk goedkoper …

Voordelige optie: buscamper als dagelijkse auto

Wat dacht je van een compacte buscamper, die je ook inzet voor je dagelijkse vervoer? Dan kun je je gewone auto wegdoen en ben je van alle bijbehorende kosten af. Bovendien is een buscamper een stuk lichter dan een semi-integraal- of alkoofcamper.

Dat scheelt je al snel 100 euro per kwartaal. Voor de plug-in hybride Volkswagen California of Ford Tourneo, of een willekeurige buscamper op benzine, betaal je nog veel minder aan wegenbelasting. Van de stallingskosten ben je eveneens af, op voorwaarde dat je de camper op eigen terrein kwijt kunt.

Mag ik een buscamper voor de deur parkeren?

In de meeste gemeenten mag je een buscamper met een maximumlengte van 6 meter en een maximumhoogte van 2,40 meter gewoon op je eigen terrein parkeren, ook al is-ie zichtbaar vanaf de openbare weg.

Op straat parkeren is helaas een ander verhaal. Een camper is een zogenaamd ‘recreatief voertuig’ en dat mag in de meeste gemeenten maximaal drie dagen achter elkaar op de openbare weg staan. Er wordt meestal niet streng op gehandhaafd, maar als omwonenden gaan klagen, komt de politie of handhaving wel in actie.

Even comfortabel als een middenklasser

Een moderne buscamper is minstens zo comfortabel als een moderne middenklasser en ook in de stad is-ie hartstikke wendbaar. Als je regelmatig in parkeergarages (vrije doorrijhoogte meestal 2,30 meter) moet zijn, is een buscamper met hefdak eigenlijk het handigst. Die hebben doorgaans een hoogte van maximaal 2 meter.

Een zeer populair model is de Volkswagen California, maar ook de Citroën Holidays, Ford Transit Nugget Westfalia en Mercedes Marco Polo Westfalia hebben een hefdak.

Wat kost een tweedehands buscamper?

Tweedehands buscampers van maximaal 15 jaar oud vind je op Marktplaats vanaf ongeveer 22.000 euro. Let voor aankoop behalve op de afmetingen, ook op de emissieklasse. Oudere dieselcampers mogen bepaalde stadscentra niet meer in. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor diverse grote steden elders in Europa. Meestal is Euro 4 of Euro 5 de minimale emissienorm.

Met een vanafprijs van 64.100 euro is de Citroën Holidays de voordeligste nieuwe buscamper op de Nederlandse markt.