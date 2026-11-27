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Dit jaar vierde de Volkswagen Golf GTI zijn vijftigste verjaardag. Op de valreep laten we ons nog even meevoeren in het feestgedruis. Als toegift op het uitbundige feest komt Volkswagen met een ultieme GTI. De spotlights staan vol op een onderdeel dat hij eerder juist was kwijtgeraakt.

Raad eens hoeveel exemplaren van de Volkswagen Golf GTI 1976 worden gebouwd? 1976 misschien? Correct. Het is niet de motor die hem echt bijzonder maakt en zelfs niet het uiterlijk. Het meest opmerkelijke is dat tussen de voorstoelen geen automaathendel is geplaatst, maar de pook van een handbak! Met als kers op de Kuchen de beroemde golfbal op de pook. Sinds de huidige GTI in 2024 op de markt kwam, is-ie alleen nog met DSG-automaat leverbaar. Met uitzondering van 1976 speciale edities, dus.

In onderstaande video belichten we twee feestnummers, naast de Golf GTI 1976 ook de ID. Polo Clubsport Concept.





Volkswagen Golf GTI 1976 prijs en levertijden

Behalve de handbak met zes versnellingen, doet de GTI 1976 natuurlijk meer om je te verleiden. Met een vermogen van 325 pk is hij net zo krachtig als een ander feestnummer ter gelegenheid van 50 jaar Volkswagen GTI, de Golf GTI Clubsport Edition 50. Daarmee is-ie 24 pk krachtiger dan de reguliere Golf GTI Clubsport.

Speciale, gelimiteerde edities zijn voor de liefhebbers. Die zijn doorgaans bereid om flink meer te betalen dan de gemiddelde autokoper, maar waarschijnlijk zullen ze toch even schrikken als ze de GTI 1976 willen afrekenen. De Clubsport Edition 50 kostte meer dan 80.000 euro, de GTI 1976 waarschijnlijk nog meer. Maar dan weet je wel dat er op de hele wereld maar 1975 mensen dezelfde auto hebben als jij. De exacte prijs heeft Volkswagen nog niet bekendgemaakt.

Hoeveel GTI’s 1976 naar Nederland komen, is evenmin duidelijk. Wel weten we dat de auto’s niet dit feestjaar op de markt komen, maar pas in het eerste kwartaal van 2027. Overigens dacht Volkswagen van de eerste GTI uit 1976 maar 5000 exemplaren te gaan bouwen.

Uiterlijke kenmerken Golf GTI 1976

De limited edition is te herkennen aan een extra rode GTI-bies op de frontsplitter inclusief het opschrift ‘GTI 1976’. Aanvullende accenten vind je op de dakspoiler en aan de binnenkant van de buitenspiegels met hoogglanszwarte spiegelhuizen. Een specifiek ‘GTI 1976’ logo wordt vanuit de buitenspiegels als omgevingsverlichting op de grond geprojecteerd.

Ook aan de achterkant zijn er verschillen met andere GTI's, zo zijn de uitlaatpijpen zwart in plaats van chroom en werden de Volkswagen-logo’s donkerder gemaakt. Net zo exclusief voor dit ultieme feestnummer zijn de rode veiligheidsgordels en het rode gaspedaal. En het opschrift One of 1976 herinnert je er elke rit aan dat je in een bijzondere auto rijdt. De GTI 1976 is alleen leverbaar in de drie klassieke GTI-carrosseriekleuren: wit, rood en zwart.

Volkswagen Golf GTI 1976 specs

viercilinder turbomotor, 1984 cm3

325 pk, 280 Nm

Topsnelheid 270 km/h

0-100 km/h in 5,8 s

Prijs: n.n.b.

Standaarduitrusting