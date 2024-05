Nieuwe Volkswagen California (2025): voor camperliefhebbers met milieuzone-angst

Nieuws

In steeds meer milieuzones ben je niet meer welkom met je oude dieselcamper. Maar met een camper op benzine betaal je je blauw aan de brandstofkosten. Volkswagen speelt hierop in met de nieuwe California 1.5 eTSI, een zuinige plug-in hybride camper.



Campereigenaren gaan graag de natuur in, maar ze maken tussendoor ook graag een leuke stedentrip. Want wat is nu leuker dan op een camperparkeerplaats midden in een mooie stad je eigen terrasje te bouwen? Alleen komen er in veel Nederlandse en Europese steden steeds meer en steeds strengere milieuzones. In sommige mag je alleen nog komen als je camper aan de emissie-eisen volgens Euro 5 of Euro 6 voldoet. Dat betekent dat campers van voor 2006 respectievelijk 2013 er niet meer welkom zijn.



Elektrisch rijden in milieuzones



Een aantal Duitse steden kondigde in 2018 een totaal dieselverbod aan, maar dat is er nog niet van gekomen. Volkswagen speelt op deze ontwikkelingen in door de nieuwe California-camper aan te bieden als plug-in hybride. Daarmee kun je desnoods elektrisch rijden in milieuzones, maar ook lange afstanden afleggen zonder laadstress. Daarnaast is een plug-in hybride in potentie veel zuiniger dan een camper op benzine. Goed nieuws, temeer omdat er van de Volkswagen ID.Buzz voorlopig geen campervariant lijkt te komen.

California gebaseerd op Volkswagen Multivan

Maar dat is niet het enige nieuws. De nieuwste Volkswagen California is namelijk niet meer gebaseerd op de Volkswagen Transporter, maar op de verlengde versie van de Volkswagen Multivan. Die maakt gebruik van het bekende MQB-platform. Met zijn lengte van 5,17 meter en breedte van 1,94 meter biedt hij meer ruimte dan zijn voorganger. De hoogte van 1,99 meter blijft ongewijzigd blijft, zodat je niet bang hoeft te zijn dat de Multivan in parkeergarages zijn hoofd stoot.

Uiteraard is hét kenmerk van de California - het hefdak - gebleven. Dit dak biedt in opengeklapte toestand een stahoogte van 2,11 meter. Daarnaast is de California nu standaard uitgerust met schuifdeuren aan weerszijden. Dat maakt het in- en uitstappen voor de achterste inzittenden een stuk gemakkelijker, evenals het creëren van je eigen terras.

Plug-in Hybride en 4MOTION

De aandrijflijn van de plug-in hybride camper combineert een 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor met een elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 245 pk. Da's nog eens wat anders dan zo'n basis-TDI'tje van 80 pk ...

Zoals gebruikelijk wordt het motorduo standaard gecombineerd met een automatisch e DSG-transmissie. Wat de elektrische actieradius van de plug-in hybride Volkswagen California is, vermeldt de fabrikant vooralsnog niet. Maar afgaand op de specificaties van de nieuwe Volkswagen Passat met deze aandrijflijn (134 km), wordt het elektrische bereik vast een stuk groter dan van de gewone Volkswagen Multivan. Die heeft nog de vorige generatie plug-in hybride-aandrijflijn met de 1.4 TSI aan boord en kan volgens de fabriek 60 elektrische kilometers afleggen.



Daarnaast biedt de plug-in hybride-technologie een ruime actieradius voor lange reizen. Zandweggetjes hoef je niet per se te mijden, want Volkswagen levert de nieuwe California met 4Motion-vierwielaandrijving.

Wat is de Camper Control Unit?

De nieuwe California heeft een vernieuwd interieur met verplaatsbare en verwijderbare stoelen en diverse functies zijn te bedienen via de nieuwe Camper Control Unit, een aanraakscherm in de C-stijl. Hiermee kun je onder andere de status van de koelkast en verlichting controleren. Ook kun je zien hoeveel drinkwater nog aan boord is. Veel functies zijn toegankelijk via de in het infotainmentsysteem geïntegreerde app of de California on Tour-app.

Uitvoeringen Volkswagen California



Volkswagen biedt drie uitvoeringen van de nieuwe California:

California Beach Camper: vijfzitter met een compacte minikeuken, uitgerust met een gaskookpit, besteklade en een 230V-aansluiting. De keukenmodule bevindt zich in de bagageruimte en is uitschuifbaar. Het bed onder het hefdak meet 2,05 x 1,14 meter. California Coast: deze vierzitter heeft draaibare voorstoelen en een complete kitchenette met keukenkastjes en een éénpits gaskookpit. Het opklapbare bed meet 1,98 x 1,06 meter. Een uitklapbare tafel voor buitengebruik is inbegrepen. California Ocean: het topmodel met alle functies van de Coast, aangevuld met stoelverwarming, hoogwaardiger bekledingsstoffen, een heteluchtkachel, automatische airconditioning en een opbergbox in het dak.

Prijs en gewicht nieuwe Volkswagen California (2025)



Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om de California naar wens aan te passen. De Nederlandse specificaties en prijzen worden voorafgaand aan de marktintroductie in 2025 bekendgemaakt. De voorverkoop start eind 2024. We hopen dat tegen die tijd niet alleen de prijzen, maar ook de gewichten bekend zijn. Want potentiële eigenaren willen natuurlijk graag weten wat ze kwijt zijn aan wegenbelasting voor de nieuwe Volkswagen California.