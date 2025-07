Dit budgetmerk laat moederbedrijf Citroën en Fiat zien hoe het wél moet

Nieuws

Pas maakte Stellantis bekend dat het op een miljardenverlies afstevent. Dacia, dat in dezelfde vijver vist als Stellantis-dochters Fiat, Citroën en Opel, doet het juist prima. Met name over de kleinste en grootste Dacia heerst tevredenheid.

Over het eerste halfjaar van 2025 maakte Stellantis een verlies van 2,3 miljard euro. Het moederbedrijf van onder meer Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel en Peugeot kampt met sterk afgenomen verkoopcijfers.

Het gevolg: een omzetdaling van 13 procent. Daarnaast kosten de Amerikaanse invoertarieven het concern veel geld en moest het een aantal projecten stopzetten.

Renault en Dacia laten zien hoe het ook kan

Hoe anders zijn de geluiden van de Renault Group. Ondanks een dalende markt, wisten Renault, Dacia en Alpine in de eerste zes maanden van 2025 wereldwijd 1.169.773 auto's te verkopen, 1,3 procent méér dan in dezelfde periode van 2024.

Ook in Europa gaat het de Renault Group voor de wind en maakten de personenauto's van het concern een sprong van 5,4 procent. Dat mooie resultaat werd deels tenietgedaan doordat de bedrijfswagens het juist minder goed deden.

Dacia zit Renault op de hielen

De bestverkochte auto van de hele groep is de Renault Clio en het merk Renault was in Europa goed voor bijna 394.500 nieuw verkochte auto's. Een mooi cijfer. Tóch wordt het merk aardig op de hielen gezeten door budgetdochter Dacia. In het eerste halfjaar van 2025 tekenden bijna 309.000 Europeanen een aankoopcontract voor een nieuwe Dacia. Dat betekent een bescheiden stijging van 1,1 procent ten opzichte van 2024.

Best opmerkelijk, dat een relatieve nieuwkomer zo sterk scoort in een marktsegment waar Citroën, Fiat en Opel falen. Terwijl die merken vroeger juist zo geliefd waren onder klanten die op de kleintjes moesten letten.

Vliegende start duurste Dacia ooit

Hoewel de Dacia Sandero nog altijd de bestseller van het Roemeense merk is, moest-ie een klein verlies nemen. Dat werd echter goedgemaakt door de nieuwe Dacia Bigster. In de eerste helft van 2025 zijn er al 17.329 exemplaren van Dacia’s grootste en duurste model ooit verkocht en er staan nog zo'n 20.000 stuks in bestelling.

Goed voor de winstgevendheid van Dacia, is dat 69 procent van de kopers kiest voor (duurste) full hybrid-versie en 88 procent voor de topuitvoeringen (Extreme of Journey). In Frankrijk komt 80 procent van de kopers van een ander merk.

De Dacia Duster is de op één na bestverkochte Dacia, maar doordat het model in Turkije nu verkocht wordt als Renault, zijn de wereldwijde verkoopcijfers licht gedaald.

Grote verkoopstijging Dacia Spring

Een opvallende stijger is de Dacia Spring. In de afgelopen zes maanden gingen er bijna 19.500 over de dealerdrempels. Ondanks de komst van goedkope, vaak beter uitgeruste en krachtiger gemotoriseerde concurrenten uit China, wist het mini-EV'tje een verkoopgroei van 62,5 procent te realiseren. Ook de Leapmotor T03 (in Europa op de markt gebracht door Stellantis!) heeft hier geen stokje voor kunnen steken ...