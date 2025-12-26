Dit is het geheim van Dacia - zo blijft de Bigster betaalbaar

Nieuws

Dacia behoort tot de succesvolste automerken van Europa. Was eerder de lage prijs het belangrijkste verkoopargument, tegenwoordig bouwt Dacia auto’s die hebberig maken. En die nog steeds niet de hoofdprijs kosten. Dat geldt zeker voor onze Auto van het Jaar, de Dacia Bigster. Hoe doen ze dat toch?

De Dacia Bigster is een SUV in het C-segment, oftewel een compacte crossover. Hoewel het met een lengte van 4,57 best een flinke jongen is. SUV's in deze klasse zijn bijzonder populair, met een prijskaartje van algauw 40.000 euro. Behalve bij Dacia, dat de Bigster al vanaf 31.600 euro aanbiedt.

Slim ontwerpen én inkopen

Dacia heeft een speciaal zogenaamd Design to Cost=team in dienst dat niet letterlijk elk dubbeltje omdraait, maar wel elk onderdeel. En nog een keer. Dit team geeft aan wat ze maximaal willen betalen voor een onderdeel en kijkt vervolgens welke leverancier dit kan waarmaken. Ook is Design to Cost verantwoordelijk voor slimme oplossingen zoals de elektronisch bedienbare achterklep met één motor in plaats van twee. Dat werkt net zo goed en scheelt geld én gewicht. Two tone lak? Ja, maar dan geprint in plaats van gespoten.

Duurzaam functioneel

En de ruim gebruikte gerecyclede kunststoffen wordt niet voorzien van een laklaag, maar ‘bloot’ gelaten. Ook in het interieur past Dacia materialen toe die je eerder in een bedrijfswagen als de Renault Master verwacht. Die ogen misschien minder premium dan die in de duurdere concurrenten, ze wekken wel een functionele, duurzame indruk. Het doet ons zelfs denken aan het interieur van de ouderwetse Land Rover Defender en wij vinden dat avontuurlijke wel stoer.

Moderne Renault-onderdelen

Daarnaast heeft Dacia in Renault natuurlijk een moeder waarbij het fijn onderdelen shoppen is. Sterker nog, in heel veel markten buiten Europa worden auto’s als de Jogger, Duster en Bigster gewoon als Renault verkocht.

En terwijl bij eerdere Dacia-modellen nog beproefde, maar al wat jaartjes gerijpte Renault-techniek werd gebruikt is dat tegenwoordig heel anders. Sterker nog, de Dacia Duster en Bigster kregen éérder de gloednieuwe 1,8-liter motor dan de net gelanceerde Renault Clio.

Maar die motor is in de Dacia Bigster dan weer niet afgedekt met kunststof kappen, maar ligt open en bloot in de motorruimte. Scheelt ook weer geld. Daar komt bij dat de Dacia’s worden gebouwd in Roemenië en Marokko. Daar zijn de loonkosten net even lager dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Dat vertaalt zich op zijn beurt in de gunstige prijs van onze Auto van het Jaar.