Nieuws

De ANWB is klaar met de stijgende benzineprijzen. De bond wil daarom niet alleen de accijnskorting uit 2022 behouden, maar ook de indexatie stopzetten.

Accijnskorting verdwijnt

Er zijn twee aanwijsbare redenen waarom het in 2026 de spuigaten uitloopt met de Nederlandse benzineprijzen. De eerste is dat het kabinet heeft besloten om de accijnskorting vanaf 2026 af te schaffen. Deze korting werd tijdens de energiecrisis in 2022 in het leven geroepen om brandstof betaalbaar te houden. Afschaffing zou betekenen dat benzine 26 cent per liter duurder wordt.

Inflatiecorrectie op brandstofaccijnzen

De tweede reden is dat Nederland als een van de weinige landen de brandstofaccijnzen elk jaar verhoogt met het inflatiepercentage (het percentage waarmee alle prijzen gemiddeld in een jaar stijgen). Dat zou voor 2026 een extra stijging van 3 tot 4 procent betekenen. Bovenop de eerdergenoemde 26 cent.

Zoveel accijns betaal je per liter brandstof

De brandstofaccijns is in Nederland een vast bedrag per liter. Voor 2025 is dit 79 cent op benzine, 52 cent op diesel en 19 cent op autogas. In 2025 werd deze correctie overigens niet toegepast. De Nederlandse benzineprijzen komen door de twee stijgingen komend jaar weer ver boven die van de omringende landen te liggen. Dat is opnieuw rampzalig voor de tankstations in de grensregio's. Die zien steeds meer klanten doorrijden naar Duitsland of België.

Advies ANWB brandstofprijzen

ANWB-baas Marga de Jager laat nu weten dat de bond het kabinet oproept de inflatiecorrectie op brandstofaccijnzen af te schrappen. Die is uniek voor Europa, want andere landen doen er niet aan. Eerder vroeg de ANWB al om de accijnskorting uit 2022 in stand te houden. Blijkbaar is de hoop daarop aan het vervliegen en probeert de bond de prijzen nu met dit tweede advies nog een beetje in de hand te houden.

Inflatiecorrectie? Onze nieuwsbrief blijft gewoon gratis!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Voor het milieu of voor de schatkist?

De overheid geeft aan dat hogere brandstofprijzen leiden tot een snellere transitie naar elektrisch rijden. Een mooi streven, maar of dat in de praktijk ook gebeurt, is de vraag. Voor veel automobilisten is een overstap naar een elektrisch auto nog veel te kostbaar of onpraktisch. Bovendien staat de capaciteit van het stroomnet een massale overstap nog in de weg. Goede alternatieven voor de auto worden ondertussen ook steeds duurder.

Olie tijdelijk goedkoper

Een klein lichtpuntje is dat de prijs van ruwe olie is gedaald. Hierdoor zijn ook de verschillende brandstoffen goedkoper geworden. De daling van de brandstofprijzen aan de pomp lopen alleen ver achter op de daling van olieprijs. Bovendien hebben we het hier over een paar cent per liter. Bij lange na niet genoeg om de afschaffing van de accijnskorting te compenseren.