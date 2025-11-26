Dit populaire model is plotseling de goedkoopste zevenzitter van Nederland

Nieuws

Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. De Dacia Jogger kan dit probleem oplossen, en is ook nog eens erg voordelig te rijden. Bij ons is de Jogger met zeven zitplaatsen al te private leasen vanaf 454 euro per maand.

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter

Dacia Jogger in het kort

De Dacia Jogger is vanaf 454 euro te private leasen bij Dacia. Hiervoor krijg je de uitvoering die rijdt op LPG. Maar de Jogger is ook met andere aandrijflijnen beschikbaar. Zo is de stationwagon verkrijgbaar als hybride, of met enkel een benzinemotor. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en wat zijn de nadelen van de Jogger? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Dacia Jogger private lease je via Auto Review.

Specificaties

Uitvoering TCe 100 ECO-G TCe 110 HYBRID 140 Vermogen 100 pk 110 pk 141 pk Koppel 170 Nm 200 Nm Niet bekend Aandrijflijn (brandstof) Benzine/LPG Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) Benzine: 6,0 l/100 km (1 op 16,7)

LPG: 7,7 l/100 km (1 op 13,0) 5,8 l/100 km (1 op 17,5) 4,8 l/100 km (1 op 21,3) 0-100 sprint 12,3 s 10,5 s 9,8 s Bagageruimte 160 - 1807 l 160 - 1807 l 160 - 1807 l CO2-uitstoot (WLTP) 118 - 120 g/km 129 - 131 g/km 105 - 107 g/km

Pluspunten

+ Veel waar voor je geld

+ Drie verschillende aandrijflijnen

+ Veruit de goedkoopste zevenzitter

+ Ruimtewonder

Minpunten

- Interieur voelt goedkoper aan

- HYBRID: rumoerige aandrijflijn

- HYBRID: niet als zevenzitter

- Armoedige crashtestscore van één ster

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter

Dacia Jogger Expression

Voor de Dacia Jogger bestaan 3 uitrustingsniveau’s: Essential, Expression en Extreme. Als je voor de zevenzitter kiest, heb je echter altijd de Expression. Hiermee ben je al rijkelijk uitgerust. Je hebt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

LED-koplampen

ISOFIX 3-punts bevestiging

Elektrische bedienbare ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Privacy glass

Start/stop-systeem

Lane departure warning

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Dacia Jogger is veruit de goedkoopste optie als je een zevenzitter nodig hebt, maar is ook in al zijn andere vormen een capabele en voordelige auto.

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter

Waarom kiezen voor private lease

Private lease biedt je de zekerheid van vaste maandelijkse kosten, omdat onderhoud, reparaties en verzekering al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Je kunt in een nieuwe auto rijden zonder de hoge aankoopprijs te hoeven betalen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de waardevermindering van de auto. Hierdoor is private lease een stressvrije en voordelige manier om een auto te bezitten.