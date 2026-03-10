Dit is de goedkope stationwagon waarop Nederland al jaren wacht

Nieuws

De eerste Dacia Logan MCV was zo lelijk dat de stationwagon een cultstatus kreeg. Zijn verre opvolger heet Dacia Striker en is allesbehalve lelijk. Grote kans dat dit de goedkoopste stationwagon van Nederland wordt.

Met de Striker geeft Dacia alvast een voorproefje van een stationwagen die het merk gaat onthullen. In juni 2026 gaat het doek af van de definitieve Dacia Striker. Daarmee groeit het modellengamma tot een recordaantal van zes. Over de motoren en prijzen is nog niets bekend, maar over de prijs kunnen we al iets zeggen.

Eindelijk een opvolger voor de Logan

Na het verdwijnen van die malle, maar o zo praktische Logan in 2020, kwam Dacia niet meteen met een opvolger. En dat terwijl Europa juist zo gek is op stationwagons. Net als de Logan, belooft de Striker een praktische en veelzijdige stationwagon te worden. Er is ook een verschil: wanneer je van de parkeerplaats wegloopt, draai je je misschien nog even om.

Want de Striker rekent voor eens en voor altijd af met de vooroordelen over Dacia, met zijn onooglijke modellen en slordige afwerking. Eerder gaven de Duster en de Bigster het imago van Dacia al een opkikker. Het uiterlijk van de Striker borduurt daarop voort, met zijn T-vormige koplampen en kenmerkende achterlichten. Dacia doet zowaar hip, met de aflopende daklijn en een 'gat' tussen dak en carrosserie. We betrappen ons erop dat we hebberig worden.

Concurrent van Volkswagen Golf

De Dacia Striker zoekt het hogerop in vergelijking met Logan MCV. Hij gaat concurreren met de Volkswagen Golf Variant en Skoda Octavia Combi. Met 4,62 meter is de Striker bijna net zo lang als de Golf Variant en ongeveer 9 centimeter korter dan de succesvolle Skoda.

De vrij schuin aflopende achterklep doet vrezen dat Dacia deze keer koos voor vorm boven functie, maar dat weten we niet zeker. Over de inhoud van de bagagevolume zwijgt de fabrikant nog. Zoals we ook niets weten over motoren, al gaan we ervan uit dat de Striker leverbaar wordt met de 1,2-liter driecilinder benzine-/lpg-motor uit andere Dacia- en Renauilt-modellen. Daarnaast lepelt Dacia er vast ook de 155 pk sterke hybride-aandrijflijn in.

Dacia Striker (2026) prijs

Wel is er al iets bekend over de prijs: zonder bpm wil Dacia de Striker aanbieden voor zo'n 25.000 euro. In België kunnen we deze prijs vast met potlood noteren, maar in Nederland gooit de overheid er nog een bpm-bedrag bovenop. Toch is de kans groot dat de Striker de de goedkoopste stationwagen van Nederland wordt.