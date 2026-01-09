In Duitsland koop je een nieuwe Dacia Spring voor een appel en een ei

Nieuws

De Dacia Spring is de goedkoopste auto van Nederland. Maar in Duitsland is hij liefst 34 procent goedkoper. Hoe kan het verschil zo groot zijn?

De tijd waarin je voor 11.900 euro een nieuwe auto kocht, ligt minstens tien jaar achter ons. Voor de goedkoopste auto van Nederland moet je naar de Dacia-dealer, de Dacia Spring kost 18.000 euro.

In Duitsland is-ie normaliter iets goedkoper en betaal je 16.900 euro. Maar nu heeft Dacia daar een flinke korting van 5000 euro tegenaan gegooid. En dus betaal je daar nu 11.900 euro voor een nieuwe Dacia Spring.

We waren benieuwd of Dacia Nederland ook zo'n verleidelijke actie gepland heeft als haar Duitse collega’s. Maar helaas, in Nederland stuurt de dealer je hoofdschuddend naar huis als je 5000 euro korting wilt. Wel krijg je 2000 euro inruilwaarde op je oude auto, als je die hebt …

Dacia Spring facelift 2026

Die riante korting geven de Duitsers ongetwijfeld om de vernieuwde Spring extra aandacht te geven. Was in 2024 het uiterlijk aan de beurt, deze keer hebben de technici zich in het zweet gewerkt. En dat was nodig ook, want de sprint- en laadtijden van de oude Spring waren wel héél antiek.

De Spring krijgt twee nieuwe elektromotoren. De oude motoren, met 45 en 65 pk, worden vervangen door exemplaren die 71 en 102 pk leveren. En dat scheelt aanzienlijk, met name tijdens de tussensprint. De oude Spring met 45 pk had er 26,2 seconden voor nodig om van 80 naar 120 km/h te ‘sprinten’ (snelwandelen dekt de lading beter). Maar de nieuwe Spring heeft het klusje in 10,3 seconden al geklaard.

Dacia Spring 2026 actieradius

De actieradius van beide versies blijft 226 kilometer, maar Dacia heeft wel iets gedaan aan het laadvermogen. DC-laden kan nu met 40 kW in plaats van 30 kW. Daardoor hoef je minder lang te wachten totdat de batterij van 20 naar 80 procent is volgeladen. Reken je niet rijk, want het duurt nog altijd een eeuwigheid: er verstrijken liefst 29 minuten. Al is het ten opzichte van de vertrekkende Spring al een hele verbetering, want daar moest je 45 minuten blauwbekken. De verbeterde laadtijden zijn te danken aan een nieuwe LFP-batterij van 24,3 kWh .

Het uiterlijk werd grotendeels ongemoeid gelaten. De nieuwste wijzigingen beperken zich tot details die de luchtweerstand verbeteren. Aan de voorzijde, zijkanten en achterzijde zijn luchtgeleiders aangebracht voor een betere luchtstroom onder de auto. Aan de achterkant werd een nieuwe spoiler gemonteerd.

