Ook in 2026 is dit de goedkoopste benzine-auto van Nederland

De goedkoopste manier om met een nieuwe auto op benzine te rijden in 2026? De Hyundai i10 private leasen via Auto Review!

Pak de beste Hyundai i10-deal hier

Over de Hyundai i10 

De Hyundai i10 is momenteel de op één na goedkoopste auto uit de private lease vergelijker. Wil je een auto met een benzinemotor, is het zelfs de goedkoopste optie. De i10 kun je private leasen vanaf 239 euro. De i10 is ideaal voor kortere stadsritten, maar schuwt ook langere reizen over de snelweg niet. Maar wat zijn de verdere voordelen van de i10, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Je leest het hier. De Hyundai i10 private lease je via Auto Review.

Specificaties

Uitvoering i10 1.0i
Vermogen 63 pk
Koppel 93 Nm
Aandrijflijn Benzine
Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8)
0-100 sprint  15,9 s
CO2-uitstoot (WLTP) 109 g/km

Pluspunten

+ Verrassend volwassen rijeigenschappen
+ Ruim in zijn klasse
+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting
+ Aanbieding: enorm scherp geprijsd

Minpunten

- Mede door gebrek aan turbo enigszins futloos
- Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken
- Lichte koppeling vereist gewenning

Pak de beste Hyundai i10-deal hier

Hyundai i10 Comfort

De vanafprijs geldt vanaf de Comfort-uitvoering, de instapper van het model. Deze is niet karig, standaard vind je er onder andere op:

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • 14 inch stalen velgen
  • LED-dagrijverlichting
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Actieve rijbaanassistentie
  • Vermoeiheidsherkenning
  • Start/stop-systeem
  • 4,2 inch gedeeltelijk digitaal instrumentarium
  • 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Hyundai i10 private lease

De Hyundai i10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 239,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i10 private lease prijzen.

Pak de beste Hyundai i10-deal hier

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

