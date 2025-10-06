Met deze 7 updates maakt Dacia Spring (2025) gehakt van Chinese concurrentie

Nieuws

De Dacia Spring is sterk verbeterd. Hij heeft 55 procent meer vermogen, laadt sneller en rijdt beter. Toch is-ie bijna 1000 euro goedkoper. geworden Daarmee is het meteen de goedkoopste auto van Nederland.

1. Nieuwe motoren: tot 100 pk elektrisch vermogen

Dacia vervangt de oude motoren (45 en 65 pk) door krachtiger varianten met 70 en 100 pk. De 70 pk-versie wordt leverbaar als Essential en Expression, de krachtigste variant wordt uitsluitend aangeboden als Extreme. Als nieuwe kleur wordt Seafoam aan de keuzemogelijkheden toegevoegd - dat klinkt een stuk spannender dan 'lichtgrijs' ...

De nieuwe aandrijflijnen leveren tot 20 procent meer trekkracht tussen 80 en 120 km/h, waardoor de Spring zich nu ook beter thuis voelt op de snelweg.

Acceleratie 80–120 km/h Oude motoren Nieuwe motoren Spring 45 26,2 s Spring 65 14,0 s Spring 70 10,3 s Spring 100 6,9 s

2. Bijna 1000 euro lagere prijs

De Dacia Spring met 70 pk krijgt een vanafprijs van 17.950 euro, dat betekent dat-ie bijna 1000 euro goedkoper is geworden, terwijl het vermogen met 25 pk is gestegen. De nieuwe vanafprijs heeft ook als consequentie dat de Spring meteen de goedkoopste auto op de Nederlandse markt is. Daarmee verwijst-ie de Dacia Sandero als goedkoopste auto naar de tweede plek.

Ook duikt de Spring 2000 euro onder de prijs van de Chinese Leapmotor T03 (19.950 euro, 95 pk). Compacte Chinese EV's als de Dongfeng Box (95 pk, 23.499 euro) en BYD Dolphin Surf (88 pk, 21.995 euro) zijn eveneens duurder dan de Spring.

3. Gunstiger gewichtsverdeling

De vernieuwde Dacia Spring staat op een aangepast platform met een stijvere structuur. De nieuwe batterij is veel platter en is nu centraal geplaatst. Dat zorgt voor een betere gewichtsverdeling en meer stabiliteit. De oude accu lag veel verder naar achteren. Ook het remsysteem is krachtiger en vanaf de Expression-uitvoering staat de Spring op 15-inch wielen.

Dat zou voor meer grip en een vertrouwder rijgevoel moeten zorgen. En nu maar hopen dat Dacia ook een setje goede banden monteert, in plaats van het goedkope rubber dat tot dusver om de wielen lag.

4. Betere wegligging en stabiliteit

Voor het eerst krijgt de Spring een stabilisatorstang, standaard op alle versies. In combinatie met vernieuwde schokdempers en veren stuurt de auto volgens Dacia strakker en ligt hij stabieler in bochten.

5. Betere stroomlijn

Nieuwe panelen onder de auto en een dakspoiler beperken de luchtweerstand en zijn dus ook goed voor de actieradius bij hogere snelheden. Tevens zou de zijwindgevoeligheid nu minder moeten zijn.

6. Nieuwe batterij, zelfde lage gewicht

De 24,3 kWh LFP-accu (Lithium Iron Phosphate) is kleiner dan voorheen, maar volgens Dacia is-ie ook veiliger en duurzamer. Ondanks de verbeteringen blijft de Dacia Spring de lichtste elektrische vierzitter: circa 1000 kg.

7. Veel sneller laden

Ondanks de fractioneel kleinere accu, bedraagt de actieradius nog steeds 225 km (WLTP). De optionele 40 kW-snellader vult de accu van 20 tot 80 procent in 29 minuten. Voorheen was 45 minuten het snelst haalbare. De standaard 7 kW-lader doet er 3 uur en 20 minuten over voor een volle lading aan een wallbox.

