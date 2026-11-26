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Wie in Nederland achter het stuur een telefoon in de hand heeft, betaalt 440 euro boete. Tegelijk haalt één automerk straks juist je mail, agenda en vergaderingen de auto in.

Dat zit zo. De wet verbiedt alleen het vasthouden van een telefoon of ander apparaat tijdens het rijden. Volgens de Rijksoverheid zijn handsfree bellen en spraakbediening wél toegestaan. Een appje tikken kost je dus een flinke boete, maar een mail dicteren of een vergadering bijwonen mag, zolang je niets vasthoudt.

Mailen en vergaderen met je stem

Met een nieuwe app voor in je auto bedien je Microsoft 365 met je stem. Dat is het kantoorpakket van Microsoft, met onder meer Outlook voor je mail en Teams voor videovergaderingen. Zonder een scherm aan te raken, laat je de auto mails opstellen, chatberichten voorlezen, afspraken inplannen en deelnemen aan een Teams-vergadering. Nog voor je wegrijdt, krijg je bovendien een gesproken overzicht van je werkdag.

De app komt van Audi, dat hem ontwikkelde met Microsoft en met Cerence AI, een bedrijf dat spraaksystemen voor auto's maakt. Hij werkt in Audi's vanaf modeljaar 2026: de A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 en Q9. Nederland is een van de 28 Europese landen waar de app beschikbaar is, al spreekt de assistent bij de start alleen Duits en Engels. Nederlands volgt later.

Afleiding zit niet in je handen

De wet trekt de grens dus bij wat je in je handen hebt. Op je telefoon zitten mag niet (begrijp ons niet verkeerd, dat is volledig terecht), maar uitgebreid vergaderen en mailen achter het stuur mag wel. Ironisch, want het grootste gevaar is dat je focus van de weg verschuift naar wat je ernaast doet. En dat gebeurt net zo goed met beide handen aan het stuur.

De SWOV, het Nederlandse instituut voor onderzoek naar verkeersveiligheid, waarschuwt al jaren dat handsfree lang niet zo veilig is als het klinkt. In een simulatorstudie keken bestuurders die appten met hun telefoon in een houder zelfs vaker en langer naar hun scherm dan wie appte met de telefoon in de hand. En vergaderen achter het stuur is allang geen uitzondering meer: uit SWOV-onderzoek uit 2023 bleek dat bijna een op de vijf volwassenen weleens onderweg online vergadert.

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Werkgevers strenger dan de wet

Sommige grote werkgevers trekken die grens daarom zelf. Shell en Unilever verbieden hun personeel al jaren om in de auto te bellen, zelfs handsfree, en bij Heineken en FrieslandCampina mag je achter het stuur niet vergaderen.

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