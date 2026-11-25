Tests

Het grote voordeel van de Volkswagen ID. Cross ten opzichte van de ID. Polo, is dat-ie (nog) niet met zulke lange levertijden kampt. Maar er is meer …

Wat is opvallend aan de Volkswagen ID. Cross?

Zoals bekend heeft de ID. Cross dezelfde technische basis als de Volkswagen ID. Polo, maar als SUV-variant is-ie uiteraard iets hoger en groter. In de lengte schelen ze 10 centimeter, in de hoogte 5,1 centimeter.

Wie achter de ID. Cross rijdt, zou 'm nog kunnen verwarren met de ID. Polo. Hij is weliswaar hoger en vertoont ook een afwijkende bumperpartij, maar de lichtsignatuur is vrijwel identiek. Het zijaanzicht is een heel ander verhaal; dat laat bij de ID. Cross typische SUV-kenmerken als kunststof spatbordranden en stootlijsten zien.

Verder heeft-ie veel bredere C-stijlen dan de ID. Polo, met daarin gestileerde luchtroosters à la ID. Buzz. Maar ook subtiele verschillen als de zwarte A-stijlen en de niet-weggewerkte achterste deurgrepen geven de SUV een duidelijk eigen aanzien. Hetzelfde geldt voor de hogere, vrij stompe neus met koplampen in twee 'verdiepingen'.

Net als bij de ID. Polo, staat bij de Volkswagen ID. Cross de 116 pk sterke Trend met 37 kWh-accu aan de basis van het leveringsprogramma. Daarmee rijden de gedekselde stalen wieltjes volgens de WLTP-cyclus 305 kilometer ver, en levert hij 19 kilometer in op de ID. Polo.

De Life met hetzelfde accupakket heeft iets meer vermogen (135 pk) en biedt wel lichtmetalen wielen, aangevuld met dual zone-klimaatregeling.

De door ons gereden Style met de 52 kWh-batterij en 211 pk komt 425 kilometer ver, maar zit ook 10.500 euro boven de basisprijs. Voor dat extra geld krijg je behalve de grotere accu, onder meer ook stoel- en stuurverwarming, sleutelloze toegang en intelligente led-matrixkoplampen.

Met die slimme koplampen legt Volkswagen de lat hoog, want die kom je in dit segment niet vaak tegen. En er staan wel meer chique zaken in de specificatielijst – helaas meestal tegen een meerprijs. Daarmee lijkt het merk te mikken op mensen die wel de luxe uit een grotere klasse willen, maar niet op de bijbehorende maten en gewichten zitten te wachten.

Met het Assistance Pakket Plus kun je bijvoorbeeld semi-autonoom rijden, en het audiosysteem van Harman Kardon zorgt voor een premium geluidsbeleving. Terwijl elektrisch verstelbare stoelen (links met geheugen) op hun beurt heel handig zijn als er binnen het gezin meerdere bestuurders zijn. Als bonus krijg je een massagefunctie op de koop toe.

Wat is goed aan de Volkswagen ID. Cross?

Wat Volkswagen heel knap heeft gedaan bij de ID. Cross, is de auto te laten aanvoelen alsof je een klasse groter rijdt. Nu is een EV in het compacte segment vrijwel altijd stukken stiller en sneller dan een vergelijkbare auto met plofmotor, maar bij de ID. Cross is ook het onderstel van hoog niveau.

We rijden de auto in Zuid-Spanje en zelfs weggedeelten die door de wegbeheerders al jarenlang zijn verwaarloosd, worden met de liefde der soepelheid verwerkt. Zonder dat de carrosserie daarbij aan het deinen slaat, en van bandengeroffel of onderstelrammels is evenmin sprake. Dat zorgt voor een aangename rust aan boord, waarmee de nieuwkomer nauwelijks onderdoet voor een auto als de (ID.) Tiguan.

Tegelijkertijd laten het onderstel en de besturing op een milde maar duidelijke manier weten waarmee ze bezig zijn. Dat geeft veel vertrouwen, ook onder natte rijomstandigheden die we op hoger gelegen wegen tegenkomen.

Dankzij de 211 pk sterke motor in de 52 kWh-versie, is er met de prestaties niks mis. Vanuit stilstand zoeft de testauto in ruim zeven tellen naar 100 km/h en de tussensprints verlopen helemaal met het grootste gemak.

Op ruimtegebied heeft de ID. Cross een streepje voor op de ID. Polo; in de kofferbak (375 l) past 34 liter extra en in de (hogere) neus van de SUV vonden de ingenieurs nog ruimte voor een frunk van 25 liter, precies genoeg om de laadkabel in op te bergen.

Op de luchtroosters aan weerszijden van het dashboard na, lijkt de ID. Cross vanbinnen als twee druppels water op de ID. Polo. Dus met een gezellig stofje op het dashboard en de deuren, fijne grote bedieningsknoppen voor de klimaatregeling en het digitale dashboard met de retro-optie die doet denken aan de Golf II. Leuk gedaan.

Een aangename verrassing was de ingebouwde sproeier voor de achteruitrijcamera. Na een ritje over modderige wegen, ontdekten we daartoe een icoontje op het scherm; even aantikken en we zagen weer waar het paaltje achter ons precies stond.

Een ander punt waarmee de Volkswagen zich onderscheidt, is zijn maximale trekgewicht van 1200 kilo. Dat wordt weliswaar geëvenaard door de Skoda Epiq, maar de meeste andere auto’s in deze klasse komen hier niet aan. Oké, de Volvo EX30 P5 Long Range mag zelfs 1600 kg trekken, maar die is ook weer duurder dan de meeste concurrenten.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID. Cross?

We zeggen het wel vaker; wat ons betref zou elke EV regeneratieflippers aan het stuur moeten hebben. Dat maakt het echt veel gemakkelijker om de mate van afremmen op de elektromotor aan de omstandigheden aan te passen. De keuzehendel aan de stuurkolom heeft weliswaar een speciale B-stand, maar om te bepalen hoe sterk je bij gas los wilt remmen, moet je in het scherm zijn.

Dat we de auto - gestimuleerd door de uitstekende wegligging en de fijne besturing - stevig op zijn falie geven, zien we terug in het verbruik. We blijven steken op zo'n 16,5 in plaats van de opgegeven 14,4 kWh/100 km. Daarmee zouden we de WLTP-actieradius van 425 kilometer niet hebben gehaald, ondanks het veelvuldige regenereren bergaf.

Hoe het stroomverbruik onder normale Nederlandse omstandigheden uitpakt, valt nog even te bezien. Feit blijft dat de actieradius ook volgens de WLTP-norm niet overhoudt. Jammer, vooral omdat de auto vanwege zijn comfort en ruimte juist uitstekend geschikt is voor langere afstanden. Aan de andere kant zijn er maar weinig auto’s in dit segment die veel verder komen. Alleen de Hyundai Ioniq 3 komt - op papier althans - in de buurt van 500 kilometer.

Snelladen is ook niet het sterkste punt van de Volkswagen ID. Cross; met de 52 kWh-accu blijft dat steken op 108 kW. Maar goed, doordat de batterij niet mega is, ben je van 10 tot 80 procent toch binnen 24 minuten klaar. AC-laden doet de ID. Cross met 11 kW.

In dit jaargetijde zien we graag dat een EV standaard met een warmtepomp wordt geleverd. Helaas is dat bij de ID. Cross niet het geval. Maar als je 990 euro bijbetaalt, zet de dealer ’m voor je in het koopcontract.

Wat is de prijs van de Volkswagen ID. Cross?

Instappen in de Volkswagen ID. Cross kan vanaf 27.990 euro. Maar de vraag is of je dat wilt. De 37 kWh-accu in deze 116 pk sterke Trend-uitvoering heeft een vrij schamel bereik van 305 kilometer, en ook de uitrusting houdt niet over. De Life met hetzelfde accupakket heeft iets meer vermogen (135 pk) en biedt bijvoorbeeld wél lichtmetalen wielen, aangevuld met dual zone-klimaatregeling.

De door ons gereden Style met de 52 kWh-batterij en 211 pk kost 38.490 euro. Inclusief stoel- en stuurverwarming, sleutelloze toegang en intelligente ledkoplampen. Mag iets minder luxe ook? Dan kun je opteren voor de 52 kW-batterij in combinatie met de Life-uitvoering (vanaf 35.490 euro).

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID. Cross?

De klasse van de Renault 4, Kia EV2 en Skoda Epiq heeft er een sterke speler bij. Vooral het zeer volwassen comfort is indrukwekkend. Details die ik persoonlijk erg op prijs stel, zijn de grote knoppen voor de klimaatregeling en de degelijke, grijpklare portiergrepen. Heeft een auto alleen schermbediening of van die priegelige uitklaphendels, dan zijn dat voor mij al redenen om ’m niet eens te overwegen.

De ontwikkelaars van de ID. Cross hebben duidelijk geleerd van VW’s EV-jeugdzonden. Anders dan de ID.3 biedt deze nieuwkomer wél alles wat de Volkswagen-fan verwacht. Inclusief mooie interieurmaterialen, een fijne bediening en een degelijke afwerking. Natuurlijk zijn er nog enkele verbeterpunten, maar zeker nu de levertijden van de ID. Polo oplopen tot meer dan een jaar, zou deze allemansvriend weleens een van de bestverkochte EV’s van Europa kunnen worden.

En dan moet de sportief afgestemde R-versie met 226 pk en elektronisch sperdifferentieel nog komen. Die komt in het voorjaar van 2027 op de markt.