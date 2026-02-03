China maakt einde aan een van de grootste auto-ergernissen

Nieuws

Verzonken deurgrepen? Wij haten ze. Deze ‘innovatie’ is niet alleen bloedirritant, maar ook gevaarlijk. Daarom gaat China ze verbieden. En ze zetten er vaart achter …

De afgelopen jaren kozen steeds meer autoproducenten voor verzonken portiergrepen. Soms uitklapbaar, dan weer uitschuifbaar. Tesla is een van de merken die de verzonken deurgreep omarmt. Dit doen ze niet alleen voor design, maar ook voor de efficiëntie.

Latere onderzoeken wezen uit dat die verminderde luchtweerstand te verwaarlozen is. Bij een elektrische auto is het goed voor hooguit twee extra kilometer actieradius.



Voor de duidelijkheid: hoe we het graag zien (links) en hoe vooral niet (rechts).

Verzonken deurgrepen levensgevaarlijk

De voordelen vallen dus tegen, maar de nadelen zijn juist wel groot. Handgrepen schuiven bij sommige weersomstandigheden (kou, hevige regen) niet altijd uit en als ze dat wel doen, gaat de deur soms alsnog niet open.

Het blijft echter niet bij irritaties, soms zijn verzonken deurgrepen zelfs gevaarlijk. Vooral Tesla is in het verleden vaak in opspraak gekomen door zijn verzonken deurgrepen. Als de auto zonder stroom komt te zitten, werkt de elektronische bediening niet meer.

Voorin zit meestal nog een mechanische noodontgrendeling, maar voor de achterpassagiers is die pas jaren later toegevoegd. Veel inzittenden weten bovendien niet eens waar die hendel zit of hoe die werkt. Dat zorgde soms voor tragische ongelukken, waarbij inzittenden opgesloten zaten in een brandende auto.

Ook hulpdiensten lopen tegen dit probleem aan. In geval van een ongeluk telt elke seconde, maar verzonken deurgrepen zijn berucht om hun falen bij zijdelingse botsingen of hevige regenval.

Onze gratis nieuwsbrief is interessant en niet gevaarlijk.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

China grijpt in: verbod verzonken deurgrepen

In China hebben ze er genoeg van en werd vorig jaar al aangekondigd dat er een verbod aankomt. Dat is nu officieel en gaat op 1 januari 2027 in. Omdat China ’s werelds grootste automarkt is, heeft die maatregel waarschijnlijk wereldwijde gevolgen. De kans is dan ook groot dat de verzonken deurgreep zeer binnenkort al naar het automuseum kan.

Fabrikanten die al een typegoedkeuring hebben in China, krijgen nog twee jaar de tijd om hun ontwerpen aan te passen.