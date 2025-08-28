Tests

Onze kennismaking met de Maserati Grecale Folgore kent een stroeve start, maar de elektrische SUV van Italiaanse komaf weet ons bij het afscheid tóch in te pakken.

Die stroeve start heeft niets te maken met de elektrische aandrijflijn van deze SUV, die een maatje kleiner is dan de Levante. Maar wacht eens even, een Maserati hoort toch te roffelen en te grommen, horen we je denken. Ja, het liefst wel – maar bij een SUV zien we het ontbreken van een opwindende soundtrack eerder door de vingers dan bij een sportwagen als de GranTurismo, waarmee collega Bart eerder reed (zie artikel hieronder).

Die haalt ruim 325 km/h, de Grecale Folgore ‘maar’ 220 km/h. Daar komt bij dat alles erop wijst dat de toekomst elektrisch is. Zónder elektromotor is Maserati op den duur net zo springlevend als Julius Caesar. Niks aan te doen voor de dictator, maar voor een roemrucht sportwagenmerk moet je dat niet willen.

Knipperlicht

Waarom onze kennismaking met de Grecale Folgore dan wél stroef begon, heeft alles te maken met ... het knipperlicht. Beter gezegd: met het geluid ervan. Als we na het ophalen van de auto de doorgaande weg opdraaien en voor het eerst richting aangeven, geloven we onze oren niet. Alsof er een oude koekoeksklok op de achterbank ligt. Muggenzifterij of niet, in deze prijsklasse verwachten we toch echt een mooier, verfijnder klikgeluid. De geluidsspecialisten van Maserati zaten blijkbaar op het terras te nippen aan een glas Aperol Spritz toen de Grecale Folgore werd ontwikkeld. 'Geen roffelende verbrandingsmotor? Dan ook geen knipperlichtgeluidje dat de oren streelt.'

Waar we ook niet aan konden wennen, waren de joekels van flippers achter het stuurwiel. Niet bedoeld om de 530 pk sterke V6 door zijn acht versnellingen te jagen – die is voorbehouden aan de benzineversie Trofeo. In plaats daarvan kun je hiermee in de Folgore in drie standen de mate van remregeneratie bepalen. Ze zijn zó groot dat we in het begin regelmatig per ongeluk de hendel van het knipperlicht te pakken hadden, die vlakbij zit. En zo zijn we weer terug bij die koekoeksklok op de achterbank. Mamma mia.

Met één veeg

We blijven een beetje mopperen. De glanzend pianozwarte lak van het paneeltje voor de bediening van het glazen dak bij de binnenspiegel, bijvoorbeeld – dat oogt wat goedkoop. En wie bij Maserati heeft de vier grote versnellingsknoppen onder het multimediascherm bedacht? De interieurverzorgster van het hoofdkantoor in Modena?

Want ze zijn met één veeg van een doek schoon te maken. Lekker makkelijk, maar ze ogen goedkoop. Als wij het voor het zeggen hadden bij Maserati, kozen we voor een versnellingshendel van Venetiaans Muranoglas, met de drietand van Maserati erin gegraveerd. Helemaal geen gekke gedachte, gezien de vanafprijs van ruim 110.000 euro die je in Nederland voor de elektrische Folgore moet neertellen.

Verder heeft de auto geen frunk, en moet je de laadkabel óf los in de achterbak gooien óf zien te wurmen in de daarvoor bedoelde opbergplek onder de laadvloer – die maar nét groot genoeg is. Doe je dat niet, dan blijft het vloerdeksel op een kier staan - net als het achterklepje van oude Abarth’jes uit vervlogen racetijden.

Nep motorgeluid

Maar hoe meer kilometers we verslinden met de Grecale Folgore (met de klemtoon op de eerste ‘o’: Fólgore, niet ‘volkoren’), hoe blijer we worden. De braafste rijstand laten we al snel voor wat-ie is. Die is bedoeld om de maximale actieradius mogelijk te maken, en dwingt je het rechterpedaal door een weerstand te drukken om echt vaart te maken. Die drempel kent de GT-stand niet. Gelukkig is dat ook de stand die de auto zelf kiest na het indrukken van de startknop. In de Sport-stand wordt het pas echt leuk. De Grecale zakt dichter op het asfalt, het gaspedaal reageert alerter, de besturing wordt een tandje scherper en hij produceert zowaar een motorgeluid. Nep natuurlijk, maar toch.

De elektrische Grecale weet echter zijn torenhoge gewicht van bijna 2,5 ton niet helemaal te verbloemen – over dwarsrichels in snel genomen bochten neigt-ie naar ‘dansen’. We kennen SUV’s die een strakker weggedrag vertonen. De stoelen zitten daarentegen erg fijn, mede dankzij de uitschuifbare zitting en verstelbare lendensteun.

Grootste charme

Toen we de auto terugbrachten, waren we gewend aan de kleine imperfecties van de elektrische Grecale en moesten we zelfs een beetje grinniken. Dít maakt een Italiaanse auto nou eenmaal een Italiaanse auto, dachten we hardop. Heus, wie de allerbeste of sportiefste SUV in dit segment zoekt, is beter af met de Porsche Macan. Maar die is zó akelig perfect, dat het na vijf jaar huwelijk wellicht saai wordt. De Grecale Folgore is niet de ideale schoonzoon. Maar geef toe: wie zit daar nou op te wachten?

Alleen de moeder van de bruid, toch? De Grecale Folgore is niet perfect – en gek genoeg is dát juist zijn grootste charme. Daarbij komt-ie niet uit het land van Heino, Ludwigshafen, Takko en Bockwurst, maar uit de natie van Sophia Loren, Firenze, Gucci en vitello tonnato. En dat klinkt toch net even lekkerder.



Conclusie

Nee, de sportiefste elektrische SUV in het segment is de Maserati Grecale niet, ondanks zijn roemruchte herkomst. Het onderstel moet vol aan de bak om alle kilo's in toom te houden. Maar comfortabel is-ie beslist - mede dankzij de standaard luchtvering. En exclusief ook. Kort samengevat: meer emotie, minder perfectie. Daar kunnen wij prima mee leven.

