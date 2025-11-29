Vanaf 13.000 euro bieden deze 5 auto's troost voor droevige Jaguar-fans

Inspiratie

Ruim honderd jaar bouwde Jaguar auto’s met prachtige motoren. Maar nu is het klaar met alle geweldige zescilinders-in-lijn, de machtige V8-motoren en de complexe V12’s. Binnenkort bouwt het merk alleen nog EV’s. De hoogste tijd voor een tweedehands Jaaag!

Er zijn van die automerken waarvan veel mannen als jongetje hebben gedroomd. Maar als ze dan eindelijk vol­wassen zijn, kopen ze hun droomauto maar zelden. Bij Ferrari, Lamborghini en Porsche is dat meestal vanwege de hoge prijzen, ook van tweedehands exemplaren.

Bij Jaguar is er vaak iets anders aan de hand. Nieuwe Jaguars mogen dan nooit echt goedkoop zijn geweest, op Marktplaats.nl zijn meer dan genoeg relatief betaalbare occasions met de leaper op de neus te vinden. Sterker, gemiddeld worden er zo'n 800 tweedehands Jaguars aangeboden.

Vooroordelen over Jaguar

Wat veel mensen van aanschaf weerhoudt, is de angst voor hoge reparatie- en onderhoudskosten. Nu zullen wij de laatsten zijn om te beweren dat een Jaguar goedkoop in het gebruik is. Maar als je je een beetje goed informeert, hoef je niet bang te zijn dat je met een tweedehands Jaguar een bodemloze put op je oprit parkeert.

Verder associëren veel mensen het merk Jaguar alleen met enorme limousines, GT's en sportwagens. Maar ook voor een mooie stationwagon of SUV kun je bij Jaguar terecht. Of beter gezegd: kón. Want in 2024 is de productie van nieuwe Jaguars stop­gezet. Bij gebrek aan nieuwe elektrische modellen en de late introductie van plug-in hybrides, zat de verkoop al enige tijd in het slop.

Jaguar wordt helemaal anders

Eind 2024 kondigde het merk aan dat het roer volledig omgaat. Het zou in de toekomst alleen nog elektrische modellen op de markt ­brengen. Die zouden niet langer als concurrenten van BMW’s, Audi’s en Mercedessen in de markt worden gezet. Nee, met de Jaguars-nieuwe-stijl wilde het merk zich richten op Bentley en Rolls-Royce.

Keus uit 800 occasions

De eerste nieuwe, volledig elektrische Jaguar, de Type 00, zou dit jaar op de markt komen, maar de testfase is flink uitgelopen. Nu staat de grote, elektrische GT voor 2026 op de rol. Met een verwachte vanafprijs van 150.000 euro wordt die auto voor de meeste mensen onbereikbaar. Gelukkig biedt Marktplaats.nl genoeg tweedehands Jaguars met een veel vriendelijker prijskaartje. We lichten er hier vijf uit, waarvan je hopelijk nog jaren kunt genieten. En wie weet ben je daarna psychisch en financieel wel toe aan een tweedehands Jaguar Type 00 ...

Jaguar XJ 3.0 V6 - 2003 - 63.261 km - € 22.450

Deze tweedehands Jaguar XJ is van de zogenaamde X350-generatie, die in 2003 werd geïntroduceerd. Niet alleen geldt de X350 als één van de betrouwbaarste XJ’s ooit, hij is door zijn aluminium constructie ook een stuk lichter (1539 kg) dan zijn voorgangers. Dat zorgt ervoor dat deze XJ veel lichtvoetiger rijdt dan je op grond van z’n lengte (5,09 m!) zou zeggen.

Bijkomend voordeel is een relatief bescheiden verbruik. Reken dus maar niet dat de rode loper wordt uitgerold, telkens wanneer je bij je lokale pomphouder komt tanken. De 3,0-liter V6-motor is de instapper voor deze XJ, toch ben je met 240 pk en 300 Nm niet onderbedeeld. Datzelfde geldt voor het comfort en de uitrusting.

Schenk bij de proefrit wel de nodige aandacht aan de luchtvering. Als de auto te laag hangt of de vering te hard aanvoelt, kan het kleppenblok defect zijn. Ook de veerpoten zelf kunnen aan vervanging toe zijn. Al lijkt ons dat bij deze XJ met slechts 63.000 km op de klok onwaarschijnlijk.

+ Klassieke uitstraling, lage km-stand, betrouwbaar

- De V8 lonkt ...

Jaguar XF Sportbrake 2.2D 163 pk - 2014 - 142.686 km - € 12.450

Ruim twintig jaar geleden werd de Jaguar X-Type Estate als eerste stationwagon van Jaguar-huize nog met hoongelach begroet. En hetzelfde gold voor de dieselmotor die erin lag. Hoewel de Jaguar XF (vanaf 2008) geen bestseller is geweest, kon de auto op veel meer waardering rekenen. En dan hebben we het zeker óók over de dieselversies. Met de beproefde, zeer zuinige 2,2-liter motor onder de kap bleef de CO2-uitstoot binnen de perken en dus viel ook de prijs mee.

Bovendien biedt de auto fijne rijeiegenschappen. Dat geldt onverkort voor een tweedehands Jaguar XF. Reken op een mooi compromis tussen comfort en ­dynamiek. Het onderstel kan echt veel meer power aan dan de 163 pk van deze 2.2D. Daarom is het goed te weten dat het vermogen met chip­tuning simpel is op te schroeven tot dik 200 pk. Dit exemplaar is onderhouden door een specialist en verleidt de liefhebber met z’n diepblauwe lak en een beige, leren interieur. Hij ­voldoet niet aan de Euro 6-norm, desondanks mag je in de meeste landen nog bijna alle milieu­zones in. Grootste minpunt is de torenhoge mrb.

+ Fijne rijeigenschappen, ruim, zuinig en betrouwbaar

- Euro 5-diesel, hoge wegenbelasting

Jaguar XKR-S Coupé - 2012 - 61.380 km - € 79.950

Hierboven bespraken we twee verstandige, beschaafde leden van het edele Jaguar-geslacht. Naast zulke keurige modellen, heeft het merk ook een aantal ware beesten voortgebracht. Deze XKR-S is de ex-prins ­Andrew van de familie. Losbandig, bij tijd en wijle lawaaiig en onhandelbaar, en vooral: allesbehalve politiek correct. Belangrijk verschil: met de voormalige prins willen we absoluut niet gezien worden, met deze smurfblauwe hooligan van Jaguar-huize zouden we maar al te graag op stap gaan.

Het geluid van de supercharged V8 bezorgt je in het midden­toerengebied kippenvel, en gaat in de hogere regionen door merg en been. Ondanks z’n gewicht van 1750 kilo, is-ie lenig en speels, altijd in voor een drift. Daarbij schenkt de auto veel vertrouwen, maar daarin schuilt gelijk het gevaar. Want als deze achterwielaandrijver de kont écht tegen de krib gooit, houdt alleen een geoefend bestuurder hem in toom. Vind je de XKR te wild? Gelukkig worden er ook genoeg tammere tweedehands Jaguars XK aangeboden.

+ Wát een geluid, drifthappy

- In alle opzichten duur, het blijft oppassen

Jaguar F-Pace 35t 3.0 S/C Portfolio AWD - 2016 - 70.478 km - € 30.950

In 2015 kon ook Jaguar niet meer om de SUV-hype heen en presenteerde het merk de F-Pace. En het moet gezegd, voor een SUV ziet deze Jag er niet verkeerd uit. Hij oogt stoer, maar heeft geen provocerend agressieve uitstraling. Bovendien rijdt de Jaguar F-Pace voor een SUV erg fijn en heeft-ie een fraai interieur.

Toch had Jaguars eerste SUV niet het beoogde ­Cay­enne-effect. Oftewel: de ­verkoopcijfers vielen tegen. ­Datzelfde gold voor de bouwkwaliteit. Zeker F-Pace-rijders van het eerste uur klaagden over piepjes en kraakjes, een bonkende achterwielophanging, te brede carrosserienaden en een achterklep die spontaan openging. Verder waren er de nodige klachten over het digitale instrumentarium en het infotainmentsysteem.

Motorisch gezien is de supercharged V6 in deze tweedehands F-Pace een van de betrouwbaarste opties, al gaat de waterpomp niet al te lang mee. Mits je er op tijd bij bent, en de motor niet warmloopt, vallen de reparatiekosten mee.

+ Fraaie looks, prima prestaties, lage km-stand

- Dorstig, typisch Britse kwaliteitsissues

Jaguar F-Type Convertible 3.0 V6 S/C - 2015 - 219.610 km - € 29.945

Op de kilometerteller van deze Jaguar F-Type staat het respectabele getal van 219.610, maar dat zou je aan de staat van de carrosserie en het interieur niet zeggen. Zelf zouden we niet zo gauw voor vuilniszakkengrijze lak en zwarte wielen kiezen, maar de combinatie staat de F-Type verrassend goed. En ach, probeer maar eens een tweedehands F-Type te vinden die er níét ­lekker ­uitziet.

Ook over de rijeigenschappen valt weinig te klagen, al biedt de besturing niet dezelfde scherpte als die van een ­Porsche Boxster. Aan de andere kant: een goede, origineel Nederlandse Boxster van deze leeftijd is duizenden euro’s duurder ...

Als je liever rustige weekendtrips met de F-Type maakt dan korte boenderritten, weet dan dat er in de kofferbak nog geen 200 liter aan weekendtassen past en dat de hoofdsteunen wat te ver naar voren staan. Let bij de proefrit op bijgeluiden van de supercharger en check de waterpomp op lekkage. Geen bijzonderheden? Ga er dan voor!

+ Betaalbaar alternatief voor tweedehands Porsche Boxster

- Kleine kofferbak