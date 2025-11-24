BMW iX3 rijdt 1000 km op volle batterij als je deze trucjes gebruikt

Nieuws

De officiële actieradius van de BMW iX3 bedraagt 805 kilometer. Welke trucjes moet je toepassen om 200 kilometer éxtra uit de batterij te wringen en de magische grens van 1000 kilometer te doorbreken?

Het is een leuke uitdaging: de BMW iX3 heeft een WLTP-actieradius van 805 kilometer, dan zou het met héél zuinig rijden toch mogelijk moeten zijn om 1000 kilometer af te leggen met een volle batterij?

Een klein team van BMW stippelde een 1007,7 kilometer lange route uit van de iX3-fabriek in Debrecen (Hongarije) naar het hoofdkantoor van BMW in München (Duitsland). Toen de testauto na 1007,7 kilometer werd ontvangen met applaus, zat er nog 2 procent in de batterij. Dus de iX3 had in theorie dus nog 20 kilometer kunnen afleggen …

Zo heeft BMW dit geflikt

Het team deed alles wat het kon doen om zo zuinig als mogelijk te rijden. De grootste klap was het vermijden van snelwegen. De 1007,7 kilometer lange route liep over wegen waar langzamer gereden wordt. Bovendien werd elke afslag of rotonde ver van tevoren aangekondigd en vervolgens zo soepel als mogelijk genomen om energie te besparen.

Om het energieverbruik verder te drukken, gebruikte het team geen koeling of verwarming. Zelfs geen radio. De iX3 stond op de kleinst mogelijke wielen uit de configurator: 20 inch.

De testauto is een BMW iX3 50 xDrive, de enige uitvoering die op dit moment leverbaar is. Hij is 469 pk sterk, heeft een enorm accupakket van 108,7 kWh en kost in Nederland 70.521 euro.



BMW maakt beginnersfout

Het team heeft één beginnersfout gemaakt: hun iX3 was niet de basisuitvoering, maar de versie met het M Sportpakket. Dat bevat het M Aerodynamica-pakket wat klínkt alsof het de stroomlijn verbetert, maar dat is niet zo. BMW communiceert zelf dat je met deze versie 2 kilometer rijbereik inlevert. Weggegooide kilometers!

Toen de bijna lege iX3 werd ingeplugd bij de snellader, schoot het laadvermogen meteen naar 404 kW. Dat is ongelooflijk snel én een fractie meer dan wat de folder belooft (400 kW).