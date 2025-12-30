Een volle tank is 58 euro goedkoper met deze Dacia Bigster

Nieuws

De Dacia Bigster is niet voor niets Auto Review Auto van het Jaar geworden. Vóór alles is deze ruime SUV een uitzonderlijk goede aanbieding. Maar één versie is écht uniek, met een aandrijflijn die een ongekend voordeel biedt.

SUV's zijn en blijven populair. En als je dan kiest voor zo’n stoere, comfortabele gezinswagen, is een automatische versnellingsbak de kers op de taart. Aan de andere kant wil je ook graag een auto met een laag verbruik. Die is niet alleen vriendelijk voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Een full hybrid is dan een voor de hand liggende optie. Die springt immers zuinig om met de peperdure benzine. Daarvoor biedt Dacia de Bigster Hybrid 155 (vanaf 35.800 euro) aan.

Dubbel voordeel: zuinige hybride op goedkope lpg

Wil je liever een hybride die op een goedkopere brandstof rijdt? Ook die staat in de prijslijst, in de vorm van de Bigster Hybrid-G 4x4. Deze stoere, 150 pk sterke vierwielaandrijver lust namelijk niet alleen benzine, maar ook het milieuvriendelijke én spotgoedkope lpg.

In tegenstelling tot cng, is lpg – ook wel autogas genoemd – zeer ruim verkrijgbaar. En anders dan benzine, is autogas langs de snelweg nauwelijks duurder dan bij pompstations in steden en dorpen.

Ook in populaire vakantielanden als Duitsland, België, Frankrijk en Italië hoef je nooit ver te zoeken naar een lpg-tank. In Polen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije is lpg zelfs bijzonder populair.

Bespaar bijna 60 euro op een volle tank

Momenteel kost een liter lpg bij de meeste Nederlandse tankstations nog geen 70 eurocent. Voor een liter benzine betaal je bij de goedkoopste aanbieders rond de 1,85 euro. Dat scheelt dus 1,15 euro per liter. Per volle tank komt dat neer op zo’n 58 euro! En het zorgt ook nog voor een lagere CO2-uitstoot.

Zo goedkoop rijd je met een Bigster Hybrid op lpg

Tel daar het gunstige gemiddelde verbruik (7,1 l/100 km, oftewel 1 op 14,1) bij op, en je bespaart bij 15.000 kilometer per jaar zomaar 1225 euro op de brandstofkosten.

Maar eerlijk is eerlijk, een auto op lpg is ook duurder in de wegenbelasting. In het geval van de Bigster is dat zo’n 520 euro op jaarbasis. Desondanks bespaar je jaarlijks dus nog altijd ruim 700 euro. Bij 20.000 kilometer per jaar loopt dat zelfs op tot ruim 1100 euro. Per maand houd je dus een dikke 90 euro in je zak.

150 pk, automaat en vierwielaandrijving

En dat terwijl de Bigster Hybrid-G 150 4x4 verder nergens op bezuinigt. Zoals de modelnaam al zegt, biedt hij standaard vierwielaandrijving. Via een 6-traps automaat met dubbele koppeling drijft de 1,2-liter verbrandingsmotor de voorwielen aan. Achterin ligt een elektromotor met een eigen 2-traps overbrenging die verbonden is met de achteras. In de 2WD-modus wordt de elektromotor losgekoppeld van de achterwielen, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik.

Zonder wielspin sprint de 4x4 in 10,4 seconden naar 100 km/h. Met het oog op buitenlandse vakanties is het fijn om te weten dat de topsnelheid een autobahn-waardige 180 km/h bedraagt.

Luxe is standaard bij de Bigster Hybrid-G 150 4x4

De Bigster is de grootste Dacia ooit. Op de achterbank voelen drie passagiers zich prima thuis, terwijl de 612 liter grote kofferbak van de Hybrid-G 150 ruim plaats biedt aan alle bagage.

Behalve de grootste Dacia ooit, is de Bigster ook het meest luxe model van het merk. De Bigster Hybrid-G 150 4x4 (40.600 euro) beschikt minimaal over de Extreme-uitrusting. Die biedt standaard een groot panoramadak, automatische klimaatregeling met twee zones, keyless entry & go, een draadloze telefoonlader, Android Auto/Apple CarPlay, 18-inch lichtmetalen wielen en grootlichtassistentie.

Bij de Bigster Hybrid-G 150 4x4 Limited Edition (42.657 euro) heeft Dacia de luxeregisters nog verder opengetrokken. Die staat op 19-inch lichtmetaal, en voegt daar een 360-graden camera, dodehoekwaarschuwing en elektrische verwarming van de voorstoelen en het stuur aan toe.