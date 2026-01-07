Europa hunkert naar SUV’s, toch is deze auto gewoon de nummer 1

Nieuws

Al zijn de definitieve cijfers zijn nog niet bekend, toch is de Dacia Sandero vrijwel zeker de bestverkochte auto van Europa in 2025. Tegelijk schaffen Europese automobilisten massaal een SUV aan en dat is goed nieuws voor Volkswagen.

Europeanen houden van SUV’s en de liefde wordt elk jaar groter. In 2020 hadden ze een marktaandeel van 41,3 procent, maar dat is inmiddels gestegen tot bijna 60 procent. Marktonderzoeksbureau Dataforce (aangehaald door Automotive News Europe) dook in de statistieken en berekende dat SUV’s goed zijn voor exact 59,2 procent van de nieuwverkopen in Europa.

Volkswagen T-Roc bestverkochte SUV

Volkswagen is de onbetwiste leider in dit enorm populaire segment, dankzij de Volkswagen T-Roc en de Tiguan. Dat de T-Roc vorig jaar op zijn laatste benen liep, weerhield veel Europeanen er niet van om er toch eentje aan te schaffen. Het aantal registraties groeide in de eerste elf maanden van 2025 met 4,5 procent tot 196.123 exemplaren. Ook de Tiguan is in trek, met 180.562 registraties. Dat is een bescheiden stijging van 1 procent.

Dacia Sandero bestverkochte auto 2025

Toch is de klassieke hatchback nog altijd in trek, met name bij de kleinere en betaalbare modellen. Ondanks een verkoopdaling van 8,7 procent (cijfers t/m november) weet de Dacia Sandero zijn eerste plaats waarschijnlijk te behouden. Tot nu toe staat de teller op 225.862 verkochte exemplaren in Europa.

De Renault Clio, ook al zo’n oude bekende, staat op de tweede plaats, met 206.583 registraties. De achterstand lijkt te groot om de Sandero nog in te halen.

Net als de T-Roc, werd ook de Clio eind 2025 volledig vernieuwd. Bij vrijwel alle registraties gaat het echter nog om het oude model. De Clio wist een verkoopstijging te halen van 5,2 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2024. Dat belooft dus wat voor de nieuwe Clio als-ie dit jaar echt on fire is.

Niemand koopt meer een sedan of stationwagon

Hoewel de Sandero en de Clio het nog altijd goed doen, zet de daling van het ‘ouderwetsche’ segment der hatchbacks gestaag door. In 2020 was het segment nog goed voor 35 procent van alle autoverkopen, maar inmiddels is dat aandeel gedaald tot slechts 23,9 procent. In absolute aantallen zakten de verkopen van hatchbacks van 4,2 miljoen stuks in 2020 naar een geschatte 2,9 miljoen in 2025.

Ook de sedans en stationwagons lijden zware verliezen bij het SUV-offensief. De sedan had in 2020 nog een marktaandeel van 4,7 procent, wat neerkwam op 565.244 registraties, maar is sindsdien teruggevallen naar 3,5 procent, oftewel zo’n 426.000 voertuigen. Ook stationwagons kregen klappen: hun marktaandeel kromp in dezelfde periode van 10,2 naar 7,1 procent.

Top 20 Europese auto’s: vooral kleintjes

Toch staan er genoeg auto’s in de Europese top 20 die je geen SUV kunt noemen. De prijs is voor de meeste mensen nog altijd het belangrijkste als ze een nieuwe auto kopen. En dan is de hatchback de meest voor de hand liggende keuze. Vandaar dat de Sandero en Clio in zulke grote aantallen verkocht blijven worden. Ook auto’s als de Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris en Citroën C3 staan in de top 20. Dat geldt ook voor de Skoda Octavia, die met name goed verkoopt in Polen, Tsjechië en Slowakije.